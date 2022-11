Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 τη Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει σε ερωτήσεις για όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τη στρατηγική κατά των ανατιμήσεων.

Απόψε, στις 18:45, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρωθυπουργός δίνει την πρώτη του συνέντευξη, μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά στον Νίκο Χατζηνικολάου για όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τη στρατηγική κατά των ανατιμήσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ενώπιος Ενωπίω” - Τσούνης: Τι θα κάνουν οι ΗΠΑ αν η Τουρκία επιτεθεί στην Ελλάδα

Κρήτη: Viral ο οδηγός που μετέφερε διπλό στρώμα με μηχανάκι! (εικόνες)

Πανσέληνος και ολική έκλειψη Σελήνης την Τρίτη - Που θα γίνει ορατή