“The 2Night Show”: Δευτέρα με Διακοπαναγιώτου και Δάρρα (εικόνες)

Η υποκριτική έχει την τιμητική της στο αποψινό "The 2Night Show".

Απόψε στις 23:30 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται, για πρώτη φορά στο «The 2Night Show» τη Μαρία Διακοπαναγιώτου. Η ταλαντούχα ηθοποιός, σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές της συνεντεύξεις, αποκαλύπτει άγνωστες πλευρές της επαγγελματικής και προσωπικής της ζωής. Τα «νεύρα» που είχε ως παιδί, η φοβία για τον θάνατο, η αγχώδης διαταραχή που προσπαθεί να ξεπεράσει, ο πρώτος της ρόλος στη σειρά «Δέκα λεπτά κήρυγμα» και η επιθυμία της να παίξει σε ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Γιατί αποφεύγει τις τηλεοπτικές εκπομπές; Τι σχέση έχει με την τηλεόραση; Πώς γνωρίστηκε με τον σύντροφό της και πόσο την έχει αλλάξει ο έρωτας; Γιατί συγκινείται όταν αναφέρεται στη μητέρα της; Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για τις δύο θεατρικές παραστάσεις, στις οποίες θα συμμετέχει τον φετινό χειμώνα.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Δημήτρης Δάρρας. Ο νεαρός ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Ποιος Παπαδόπουλος;», περιγράφει πώς βρέθηκε από τα μπασκετικά «παρκέ» στην υποκριτική και την τηλεόραση. Μοιράζεται στιγμές από τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, τη μεγάλη αγάπη που κράτησε την οικογένειά του ενωμένη και τον «ήρωα» πατέρα του. Τι λέει η μητέρα του για τον «ξεχασιάρη», αλλά ταυτόχρονα σκληρά εργαζόμενο γιο της; Πώς αντιμετωπίζει τον ρόλο του στη κωμωδία του ΑΝΤ1; Στην πραγματική του ζωή, θα επέλεγε να μείνει στο φτωχικό σπίτι ή στη βίλα των 1.000 τετραγωνικών; Τέλος, ο Γρηγόρης τον φέρνει αντιμέτωπο με τις φοβίες του. Θα καταφέρει, άραγε, να βγει «αλώβητος» από τη δοκιμασία;

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30 & κάθε Πέμπτη στις 24:00

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

