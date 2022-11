Πολιτική

Δένδιας: καθημερινό φαινόμενο ο παραλογισμός της τουρκικής προκλητικότητας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, αναφέρθηκε και στην προοπτική συμφωνίας με την Κύπρο στη διευθέτηση ΑΟΖ.

«Η τουρκική προκλητικότητα συνεχίζει» και «ο παραλογισμός έχει γίνει καθημερινό φαινόμενο» υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό του Ιωάννη Κασουλίδη, ενώ τόνισε πως «η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέκεται αρωγός της Κύπρου, στην προσπάθεια για αποφυγή νέων τετελεσμένων».

Όπως σημείωσε ο κ. Δένδιας η τουρκική προκλητικότητα «δεν πτοεί την Ελλάδα, η οποία συνεχίζει να υπερασπίζεται το δίκαιο των θέσεων μας και να προβάλλει διεθνώς το παράλογο και το παράνομο των τουρκικών αξιώσεων».

«Οποιαδήποτε οπισθοδρόμηση από πλευράς Τουρκίας ή προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Κύπρο, θα πρέπει να επιφέρει ευρωπαϊκή αντίδραση», τόνισε.

Σημείωσε δε πως μέσα σε δέκα ημέρες θα έχει δέκα υπουργικές συναντήσεις και πως σε όλους τους ομολόγους του εξηγεί ότι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσον αφορά την τουρκική συμπεριφορά παραμένουν εν ισχύ.

Έκανε δε ειδική μνεία «στο απαράδεκτο και καταδικαστέο γεγονός τής κράτησης και απαγόρευσης εισόδου που επιβλήθηκε στον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα στη Σμύρνη από τις τουρκικές αρχές», ενώ σημείωσε πως «υπήρξε καταδίκη τής συμπεριφοράς αυτής και από Τούρκους αξιωματούχους».

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ανέφερε σε δημοσιογράφους ότι με ρηματική διακοίνωση θα ζητηθούν εξηγήσεις από την Άγκυρα, για το περιστατικό με τον Απόστολο Τζιτζικώστα.

«Αυτή η πράξη δεν συνάδει με την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας», υπογράμμισε και υπενθύμισε πως «ο κ. Τζιτζικώστας ήταν στη Σμύρνη ως προεδρεύων ευρωπαϊκού οργάνου και όχι ως Έλληνας περιφερειάρχης. Όσον αφορά το Κυπριακό, ο κ. Δένδιας σημείωσε πως «συνεχίζουμε την αμέριστη στήριξη μας για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, βασισμένης στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μιας λύσης συμβατής με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, μια λύση δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας» και προσέθεσε:

«Η επίλυση του Κυπριακού, στο πλαίσιο αυτό αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας. Έχει ιδιαίτερη σημασία να το επαναλάβουμε ενόψει της θλιβερής επετείου της ανακήρυξης του ψευδοκράτους».

«Παρακολουθούμε τις προσπάθειες της Τουρκίας για την αναβάθμιση του ψευδοκράτους διεθνώς», υπογράμμισε χαρακτηριστικά. «Οι σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για το καθεστώς των Βαρωσίων είναι ξεκάθαρες. Δεν επιδέχονται ερμηνεία, πόσο μάλλον διασταλτική ερμηνεία».

Συζητήθηκαν ακόμη οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Στις θετικές εξελίξεις, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, Ελλάδα και Κύπρος κατατάσσουν την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. «Αποτελεί παράδειγμα για το πώς να λύνονται οι διαφορές μεταξύ των κρατών στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η συμφωνία καθώς αποτελεί συμφωνία μεταξύ κρατών που το ένα δεν αναγνωρίζει το άλλο», σημείωσε.

Επίσης, τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε επανέναρξη συνομιλιών μεταξύ της Κύπρου και του Λιβάνου για την οριοθέτηση της ΑΟΖ.

Στις αρνητικές εξελίξεις ανέφερε την υπογραφή του νέου τουρκολιβυκού «μνημονίου», αντίθετου με το roadmap των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο, όπως υπενθύμισε, καταδικάστηκε και από τα Ηνωμένα Έθνη και από τις ΗΠΑ και από την ΕΕ και από μια μεγάλη σειρά χωρών, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Γερμανία

Περαιτέρω, ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τον κ. Κασουλίδη για την επίσκεψή του στο Νίγηρα, τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στην Υποσαχάρια Αφρική, που έχουν να κάνουν με την επισιτιστική κρίση και με την ασφάλεια και την τρομοκρατία.

Ακόμη συζητήθηκαν θέματα κλιματικής αλλαγής και της Συνόδου για το Κλίμα, η οποία διεξάγεται στην Αίγυπτο και στην οποία θα παραβρεθεί ο πρωθυπουργός και εξετάστηκε η συνεργασία Ελλάδας- Κύπρου σε πολυμερή σχήματα.

Τέλος, ο κ. Δένδιας εξέφρασε ειλικρινή συλλυπητήρια εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης για τον θάνατο του Μακαριστού Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Β'

Ι. Κασουλίδης: Η Τουρκία βρίσκεται σε κατάσταση παραλογισμού

«Η Τουρκία βρίσκεται σε κατάσταση παραλογισμού, αναφορικά με την αναθεωρητική πολιτική της», τόνισε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου.

«Διαπιστώνουμε στη Λευκωσία, μια προσπάθεια από την Τουρκία να εκμεταλλευτεί την περίοδο της μετάβασης, τους τρεις τελευταίους μήνες της παρούσας κυβέρνησης και τους επόμενους μήνες της νέας κυβέρνησης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε ο κ. Κασουλίδης, «η Τουρκία ρίχνει όλο της το βάρος για να προωθήσει την αναβάθμιση της αποσχιστικής οντότητας των Κατεχομένων, την οποία έχει αναγνωρίσει μόνο η Τουρκία».

Την Παρασκευή, όπως ανέφερε, πραγματοποιείται η Συνάντηση Κορυφής των τουρκόφωνων κρατών, στους οποίους γίνεται προσπάθεια να γίνει αποδεκτό το ψευδοκράτος ως παρατηρητής.

Σημείωσε πως αυτό «θα ήταν ένα σοβαρό βήμα αναβάθμισης» και έχουν κινηθεί Κύπρος και Ελλάδα σε πολλά επίπεδα για την αποτροπή του.

«Φαίνεται ότι η προσπάθεια είναι να γίνει αλλαγή του καταστατικού που να επιτρέπει την αποδοχή υπό καθεστώς παρατηρητή και σε οντότητες, όχι μόνο σε κράτη και διεθνείς οργανισμούς. Είναι μια προσπάθεια της Τουρκίας να ξεπεράσει την αντίσταση των άλλων τουρκόφωνων κρατών για αποδοχή τού μη αναγνωρισμένου κράτους ως παρατηρητή».

Επίσης, σημείωσε πως έγινε επίδοση από πλευράς του ψευδοκράτους κειμένου προς την UNFΙCYP «για να δικαιούται η ειρηνευτική δύναμη να λειτουργεί και στην κατεχόμενη περιοχή, ακόμη μια προσπάθεια να αναγνωριστούν ως οντότητα».

«Υπάρχει ακόμη η προσπάθεια ανοίγματος γραφείων του ψευδοκράτους σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες», προσέθεσε, καθώς και δύο ακόμη απειλές: «το περαιτέρω άνοιγμα της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου και τον επόμενο σταθμό του πλωτού γεωτρύπανου ”Αμπντούλ Χαμίτ Χαν”, που σήμερα προβαίνει σε γεωτρήσεις μέσα σε χώρο καθαρά τουρκικής δικαιοδοσίας, αλλά ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός θα δούμε στη συνέχεια».

Υπογράμμισε πως οι κινήσεις Ελλάδας και Κύπρου είναι για την αποτροπή όλων αυτών.

Ο κ. Κασουλίδης σημείωσε πως πληροφορήθηκε σήμερα το πρωί ενώ βρισκόταν στην Αθήνα τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Κύπρου και εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του. «Επρόκειτο για έναν ιεράρχη που γνώριζε τους στόχους για τους οποίους αγωνιζόταν, μεταξύ των οποίων σημαντικές μεταρρυθμίσεις στους κόλπους της εκκλησίας της Κύπρου, αλλά και προώθηση της ενότητας της ορθοδοξίας κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου», ανέφερε ο κ. Κασουλίδης.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίδομα Θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα MyΘέρμανση - Πώς γίνεται η αίτηση, πότε λήγει η προθεσμία

Κρήτη: Viral ο οδηγός που μετέφερε διπλό στρώμα με μηχανάκι! (εικόνες)

Πανσέληνος και ολική έκλειψη Σελήνης την Τρίτη - Που θα γίνει ορατή