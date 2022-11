Life

Η Ντόλι Πάρτον στο Rock and Roll Hall of Fame

Αν και στην αρχή ήθελε να αποσυρθεί η δημοφιλής τραγουδίστρια, στη συνέχεια συμφώνησε με την τιμητική διάκριση.

Η Ντόλι Πάρτον ανήκει στο Rock and Roll Hall of Fame από το βράδυ του Σαββάτου ολοκληρώνοντας μία περιπετειώδη πορεία, καθώς αρχικά προσπάθησε να αποσυρθεί, αλλά στη συνέχεια συμφώνησε με την τιμητική διάκριση.

Την τραγουδίστρια της κάντρι, ηθοποιό και συγγραφέα προλόγισε η Pink. Η Ντόλι Πάρτον με συγκινητική ομιλία υπενθύμισε γιατί «είναι ροκ στην καρδιά».

«Είμαι ροκ σταρ τώρα!» ανέφερε, σύμφωνα με το Rolling Stone.

«Είναι μια πολύ ξεχωριστή βραδιά για μένα» συνέχισε. «Είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εσάς γνωρίζατε ότι, όταν είπαν ότι θα με έκαναν δεκτή στο Rock and Roll Hall of Fame, δεν ένιωσα ότι είχα κάνει αρκετά για να το αξίζω. Και δεν κατάλαβα εκείνη τη στιγμή ότι πρόκειται για κάτι περισσότερο από αυτό. Αλλά νιώθω τόσο μεγάλη τιμή και περήφανη που βρίσκομαι εδώ απόψε».

Μεταξύ των σημαντικών στιγμών της βραδιάς ήταν όταν η Pink με τη Μπράντι Καρλάιλ ερμήνευσαν την κλασική επιτυχία της Ντόλι Πάρτον «Coat of Many Colors».

Η Ντόλι Πάρτον ανέβηκε επίσης στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με όλους τους καλλιτέχνες που εντάχθηκαν φέτος στο Rock and Roll Hall of Fame, Πατ Μπενατάρ, Σάιμον ΛεΜπόν των Duran Duran, Ρομπ Χάλφορντ των Judas Priest και το ντουέτο Eurythmics, τους Άνι Λένοξ και Ντέιβ Στιούαρτ.

