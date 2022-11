Κοινωνία

Βιασμός 12χρονης - Κολωνός: Στην φυλακή ο 55χρονος προπονητής

Τι είπε κατά την απολογία του ο 55χρονος. Νέα προθεσμία πήρε ο 43χρονος ηλεκτρολόγος.



Στην φυλακή οδηγείται ένας ακόμη κατηγορούμενος για την υπόθεση βιασμού και μαστροπείας της 12χρονης από τον Κολωνό. Πρόκειται για ένα 55χρονο άνδρα που είχε συλληφθεί με ένταλμα για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο έναντι αμοιβής.

Ο ίδιος κατά την ανάκριση αρνήθηκε ότι συνευρέθηκε σεξουαλικα με τη 12χρονη.

Ο 55χρονος κατηγορείται ότι απέκτησε επαφή με την 12χρονη ανήλικη μέσω διαδικτυακής εφαρμογής συνομιλιών και ακολούθως συναντήθηκε μαζί της τουλάχιστον 2 φορές στην περιοχή των Σεπολίων και προέβη στην ανωτέρω αξιόποινη πράξη, έναντι αμοιβής.

Στην κατοχή του και σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (laptop)

2 υπολογιστές tablet

3 φορητές μονάδες οπτικοακουστικού υλικού (USB)

1 σκληρός δίσκος

1 κάρτα μνήμης και

κινητό τηλέφωνο

Εν τω μεταξύ, προθεσμία για την Πέμπτη πήρε ο 43χρονος ηλεκτρολόγος, αρνούμενος τις κατηγορίες.

Όπως υποστηρίζει ο κατηγορούμενος συνάντησε τρεις φορές τη 12χρονη ωστόσο νόμιζε ότι ήταν μεγαλύτερη. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε επίσης ότι έδωσε χρήματα για την βοηθήσει και πως δεν υπήρξε ερωτική πράξη.

Ωστόσο, στην συμπληρωματική κατάθεση που έδωσε την περασμένη Τρίτη η 12χρονη είπε πως δεν είχαν μείνει στα λόγια όταν συναντήθηκαν και βάσει αυτής της μαρτυρίας εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης, το οποίο εκτελέστηκε το απόγευμα της Παρασκευής.

Παράλληλα, ακόμα δύο κατηγορούμενοι, 35 και 39 ετών, θα απολογηθούν στην δικαστική λειτουργό την Τρίτη.

"Δεν αναμένονται άλλα εντάλματα σύλληψης"

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, δεν αναμένονται προς το παρόν άλλα εντάλματα σύλληψης σχετικά με την υπόθεση. "Θα μου έκανε εντύπωση αν έβγαζε έστω και ένα ένταλμα" είπε αξιωματικός, που έχει γνώση των στοιχείων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπήρχαν κάποια στοιχεία για έναν μικρό αριθμό ανδρών, αλλά δεν ήταν ισχυρά και γι' αυτό βγήκαν μόνο τα τέσσερα εντάλματα, ενώ σημείωναν ότι είναι θέμα της Ανακρίτριας το αν θα αποφασίσει να καλέσει κάποιους για εξέταση.

Επίσης, αστυνομικές πηγές τόνιζαν ακόμα ότι ένα αντικείμενο έρευνας είναι ο "οίκος ανοχής". Πιστεύουν τα λεγόμενα της μικρής ότι ο 53χρονος κάπου την πήγαινε, εκτός από τα Σεπόλια, αλλά δεν έχουν βρει αν είναι οίκος ανοχής, στούντιο, διαμέρισμα. Ωστόσο, σημείωναν ότι και να βρουν αυτό το μέρος, δεν περιμένουν ότι θα βρουν και τους άνδρες.

