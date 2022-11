Κοινωνία

Αττική Οδός: διακοπή κυκλοφορίας για άσκηση της Πυροσβεστικής

Πότε και για ποιο διάστημα θα υπάρξουν οι τροποποιήσεις στην κυκλοφορία στην Αττική Οδό.

Λόγω διεξαγωγής Άσκησης Πυρόσβεσης Μεγάλης Κλίμακας, θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από την Τετάρτη 09-11-2022 και ώρα 23:00΄ έως την Πέμπτη 10-11-2022 και ώρα 05:00΄, στα κάτωθι σημεία του οδικού άξονα της Αττικής Οδού, περιοχής Δήμου Χαλανδρίου:

Σήραγγα Βριλησσίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.

Κλάδος εισόδου Πλακεντίας (κόμβος 13), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.

Κλάδος εισόδου από Δ.Π.Λ.Υ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.

Κατά τις ανωτέρω διακοπές, η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται με εκτροπή:

Στην έξοδο Πεντέλης (Κόμβος 12) και μέσω της οδού Αττικής (Πάρκο Βριλησσίων, άνωθεν της σήραγγας), είσοδος εκ νέου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού, από τον σταθμό διοδίων Πεντέλης δυτικά.

Μέσω της οδού Αττικής και είσοδος εκ νέου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού, από τον σταθμό διοδίων Πεντέλης δυτικά.

Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα ανωτέρω σημεία του οδικού άξονα της Αττικής Οδού κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

