ΥΠΟΙΚ για Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Διευκρινίσεις για τις επιστροφές

Τι αναφέρει το οικονομικό επιτελείο για τις προβλέψεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, τις παρατάσεις στις προθεσμίες. Τι αλλάζει για τον όρο των “μη απολύσεων”

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, αναφέρονται τα εξής:

«Σε συνέχεια σειράς θεσμικών παρεμβάσεων της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις οικονομικές επιπτώσεις του Covid-19, μέσω των επτά κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, δρομολογήθηκε η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων τα οποία προέκυψαν κατά την έκδοση βεβαιώσεων αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της επιστρεπτέας προκαταβολής που πραγματοποιήθηκε στις 02/11/2022.

Ειδικότερα, με την εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση θα προβλέπονται τα εξής:

1ον. Εξαντλώντας κάθε δυνατό χρονικό περιθώριο, παρατείνεται αυστηρά έως τις 31/01/2023, η καταβολή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Παράλληλα, παρατείνεται έως τις 30/12/2022 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για όσες επιχειρήσεις – δικαιούχους δεν έχουν ακόμη υποβάλει πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λήψη ενισχύσεων μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

2ον. Διευκρινίζεται ότι για το κριτήριο χορήγησης της ενίσχυσης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής που αφορά στη διατήρηση του μέσου όρου του αριθμού των εργαζομένων, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, πλέον θα λαμβάνεται υπόψη ότι έχει τηρηθεί η υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων εφόσον η διαφορά του μέσου όρου εργαζομένων κατά τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης διαφέρει κατά λιγότερο από μία μονάδα (έναντι του μηδενός που ίσχυε ως τώρα) σε σχέση με τον αρχικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο, εάν, για παράδειγμα, μία επιχείρηση κατήγγειλε τη σύμβαση ενός εργαζομένου έναν μήνα, αλλά προσέλαβε άλλο εργαζόμενο τον επόμενο μήνα, θα θεωρείται ότι πληροί το κριτήριο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.

3ον. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, για τις περιπτώσεις που βεβαιώθηκαν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά βάσει των εκκαθαρίσεων που διενεργήθηκαν στις 02/11/2022, εάν παύσουν πλέον να ισχύουν οι λόγοι απόρριψης με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αυτά θα επαναβεβαιωθούν, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπόλοιπους ωφελούμενους.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών αποδεικνύουν έμπρακτα τη στήριξη όλων όσων επλήγησαν από τις οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού, εξαντλώντας κάθε χρονικό και δημοσιονομικό περιθώριο μέσω του έκτακτου μέτρου των επτά κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής».

