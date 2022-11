Τουρκία - Τροχαίο: Φονική σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγά (εικόνες)

Νεκροί και τραυματίες μετά από σύγκρουση ενός λεωφορείου και δύο φορτηγών στην επαρχία Άγρι.



Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στη σύγκρουση μεταξύ ενός λεωφορείου και δύο φορτηγών στην επαρχία Άγρι, στην ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

"Επτά συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα λεωφορείο που πήρε φωτιά αφού ανετράπη", είπε ο αρχηγός του τουρκικού κράτους κατά τη διάρκεια ομιλίας του.

Έντεκα επίσης τραυματίστηκαν στο δυστύχημα, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κότζα.

Το επιβατικό λεωφορείο συγκρούστηκε με δύο φορτηγά στο Τουτάκ, στην επαρχία Άγρι, κοντά στα σύνορα με το Ιράν και την Αρμενία, προκαλώντας μεγάλη φωτιά που έκαψε ολοσχερώς τα τρία οχήματα.

Φλόγες και μαύροι πυκνοί καπνοί κάλυψαν αμέσως το τμήμα του αυτοκινητόδρομου όπου έγινε το τροχαίο.

