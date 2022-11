Παράξενα

Κοζάνη: Πνίγηκε και πέθανε τρώγοντας μηλόπιτα

Θρήνος για τον άτυχο άνδρα που πέθανε λίγες ημέρες μετά τον γάμο της κόρης του, η οποία καταγγέλλει πως τρεις συγχωριανού του πέρασαν απο δίπλα του, αλλά δεν τον βοήθησαν..

Θρήνος στην Κοζάνη για έναν 55χρονο, που πέθανε από ένα κομμάτι μηλόπιτας.

Ο 55χρονος Περικλής Καρυπίδης που ζούσε σε χωριό της Κοζάνης, πέρασε από το σπίτι του αδερφού του να τον επισκεφτεί. Εκείνος του πρότεινε να τον κεράσει λίγο από το γλυκό κι ο 55χρονος δέχθηκε, Πήρε μαζί του για το σπίτι τη μηλόπιτα, αλλά στη διαδρομή θέλησε να δοκιμάσει το γλυκό, με αποτέλεσμα ένα κομμάτι να φράξει τον λαιμό του και να μην μπορεί να ανασάνει.

Ο άτυχος 55χρονος έπεσε στο έδαφος. Η κόρη του καταγγέλλει πως πέρασαν τουλάχιστον τρία άτομα εκ των οποίων κανένα δεν τον βοήθησε.

«Πήγε να δει τον θείο μου. Ο θείος μου του έδωσε μηλόπιτα και στον δρόμο μάλλον την έφαγε και πνίγηκε και ο πνιγμός έφερε την ανακοπή, πνευμονική εμβολή και επειδή έπεσε κάτω, ήταν εγκεφαλικά νεκρός μετά», δήλωσε στο MEGA η κόρη του θύματος.

«Ένας γείτονας ειδοποίησε τον θείο μου ο οποίος του έκανε ΚΑΡΠΑ, συνήλθε, αλλά ο εγκέφαλός του ήταν χωρίς οξυγόνο πάνω από 15 λεπτά. Αν ο γείτονας έκανε ΚΑΡΠΑ πριν ειδοποιήσει τον θείο μου, αν κάποιος έκανε ΚΑΡΠΑ πριν ειδοποιήσει τον θείο μου… Τον περάσανε τουλάχιστον τρεις χωριανοί», δηλώνει η κόρη του θύματος, λέγοντας ακόμη ότι «περισσότερο σκέφτομαι την αδερφή μου που είναι 16 χρονών και τη μητέρα μου».

Αφού δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από τον αδερφό του και έδειχνε ενθαρρυντικά σημάδια, το ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου και αφαιρέθηκε το κομμάτι της μηλόπιτας. Ύστερα, ο 55χρονος διασωληνώθηκε.

«Μετά από τις εξετάσεις που του έκαναν, τις αξονικές και όλα αναλυτικά, βρήκαν το κομμάτι γλυκού στον λαιμό. Οι γιατροί τον περιποιήθηκαν στο Μαμάτσειο, έπεσαν πάνω του. Πήγε, έκατσε έξι μέρες στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος, τα ίδια έκαναν και εκεί, τον επισκέφτηκα τελευταία μέρα, του είπα ότι θα φροντίζω την οικογένειά του, όπως έκανα όλα τα χρόνια», λέει η αδερφή του 55χρονου.

Ο άτυχος άνδρας πέθανε λιγότερο από έναν μήνα από την ημέρα που πάντρεψε την κόρη του, γεγονός που τον είχε γεμίσει χαρά.

«Εγώ παντρεύτηκα 08/10. Ήμασταν μαζί στον γάμο ωραία και καλά, περάσαμε ωραία στον γάμο τον δικό μου. Μετά, 29/10 είχαν επέτειο η μαμά και ο μπαμπάς, ήταν μία χαρά. Ήταν αγαθός, δεν ήθελε ποτέ το κακό κανενός. Πάρα πολύ αγαθή και καλή ψυχή», δήλωσε η κόρη του.

