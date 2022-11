Κοινωνία

Απεργία ΓΣΕΕ - Μέσα Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν την Τετάρτη

Με στάσεις εργασίας συμμετέχουν τα ΜΜΜ στις κινητοποιήσεις. Προσφυγή της ΣΤΑΣΥ και της ΟΣΥ να κριθεί παράνομη η απεργία Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια.



Με στάσεις εργασίας συμμετέχουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην 24ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου.

Στα Λεωφορεία θα πραγματοποιηθούν στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 9:00 και από τις 21:00 ως τη λήξη της κυκλοφορίας σύμφωνα με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ.

Το Μετρό θα λειτουργεί μεταξύ 9:30 – 15:00 σύμφωνα με απόφαση του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ).

Στη Γραμμή 1 (Ηλεκτρικός) τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται από τις 9:00 το πρωί έως και τις 17:00.

Το Σωματείο Ηλεκτροδηγών Τραμ Αθηνών (Σ.Η.Τ.Α.) και το Σωματείο Ηλεκτροδηγών Αττικό Μετρό (Σ.Η.Α.Μ.) αποφάσισαν επίσης στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 8:00 το πρωί και από τις 22:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Στην απεργία αποφάσισαν να συμμετάσχουν και σωματεία σιδηροδρομικών. Συγκεκριμένα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών αποφάσισε να συμμετάσχει σε 24ωρη απεργία ενώ η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, για να διευκολύνει τη συμμετοχή πολιτών στην απεργία, αποφάσισε να πραγματοποιηθούν στάσεις εργασίας μέχρι τις 9:00 το πρωί και από τις 17:00 το απόγευμα.

Στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ θα συμμετάσχουν και οι οδηγοί ταξί σύμφωνα με απόφαση του ΣΑΤΑ.

Εν τω μεταξύ, παράνομη ζήτησαν η ΣΤΑΣΥ και η ΟΣΥ να κριθεί η απεργία των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς την Τετάρτη. Η προσφυγή των δύο φορέων θα εκδικαστεί την Τρίτη στις 12:30.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Δεμένα αναμένεται να παραμείνουν τα πλοία την Τετάρτη 09/11, λόγω συμμετοχής της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ. Η απεργία αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων και θα ξεκινήσει τα ξημερώματα της Τετάρτης, στις 00.01 με λήξη στις 24.00 τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας.

Ναυτεργατικά σωματεία αναμένεται να πραγματοποιήσουν προσυγκέντρωση στο λιμάνι απέναντι από τον Ηλεκτρικό Σταθμό για περιφρούρηση της απεργίας.

Η ΠΝΟ, σε ανακοίνωσή της, ζητεί την έγκαιρη έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ανανέωση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για όλες τις κατηγορίες πλοίων, με ιδιαίτερο βάρος στις ΣΣΕ των φορτηγών πλοίων, που έχουν να ανανεωθούν από το 2010 και ταυτόχρονα τον συνεχή έλεγχο της πιστής τήρησης και εφαρμογής των συμβάσεων και της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης ζητά την κατάργηση του Ν. 4150/2013 με τον οποίο μειώθηκαν οι οργανικές συνθέσεις των επιβατηγών πλοίων και την επανεξέταση των συνθέσεων των ταχυπλόων, με ρητή πρόβλεψη και καθιέρωση διπλών πληρωμάτων, ώστε να τηρούνται πιστά τα όρια και οι ώρες απασχόλησης. Τέλος, απαιτεί τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την άμεση αντιμετώπιση και καταπολέμηση της «μαύρης» ανασφάλιστης εργασίας, με ταυτόχρονη καθιέρωση πάγιου συστήματος οικονομικής ενίσχυσης και προστασίας των ανέργων ναυτικών με άμεση αύξηση του προβλεπόμενου επιδόματος ανεργίας και εξασφάλισης δωρεάν περίθαλψης στους ίδιους και στις οικογένειες τους.

