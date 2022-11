Παράξενα

Ηράκλειο: Γυμνός “έκοβε” βόλτες στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

Σε αναζήτηση της ταυτότητας του άνδρα που συνελήφθη να κυκλοφορεί ολόγυμνος, αλλά καθ’ όλα αμέριμνος στα Λιοντάρια, βρίσκονται οι αστυνομικές Αρχές στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίς το απόγευμα σήμερα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία από διερχόμενους πολίτες και άμεσα έσπευσε στο σημείο και συνέλαβε τον άνδρα για την πλημμεληματικού χαρακτήρα κατηγορία της προσβολής της δημοσίας αιδού.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ο άνδρας φέρεται να είναι Ιρλανδικής καταγωγής και περίπου 30 ετών ωστόσο οι αστυνομικοί βρίσκονται στη διαδικασία εξακρίβωσης της ταυτότητας του περίεργου άνδρα καθώς δεν είχε μαζί του επίσημα έγγραφα που να βεβαιώνουν τα στοιχεία του, εφόσον ήταν γυμνός.

Παράλληλα εξετάζεται και το τί μέλλει γενέσθαι με τον άνθρωπο αυτό που έφερε αναστάτωση σε εργαζόμενους και περαστικούς στο κέντρο του Ηρακλείου σήμερα το απόγευμα.

