Υποκλοπές - Τσίπρας σε Μητσοτάκη: Ήταν σε επίσημη επισύνδεση της ΕΥΠ οι 33 της λίστας;

Νέα επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό, για το θέμα των υποκλοπών κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.



Νέα επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για το θέμα των υποκλοπών, με θέμα «Ήταν σε επίσημη επισύνδεση της ΕΥΠ οι 33 της λίστας που φέρονται ως στόχοι του κακόβουλου λογισμικού predator;» κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας.

Στο κείμενο της ερώτησής του, και απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει ότι «την περασμένη εβδομάδα αρνηθήκατε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και δεν ήρθατε να απαντήσετε στην επίκαιρη ερώτηση που σας κατέθεσα για το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές με ενεργό το παρακρατικό κέντρο που διενεργεί παρακολουθήσεις πολιτικών αντιπάλων» και σημειώνει:

«Έκτοτε, έχουν συντελεστεί εξαιρετικά σοβαρές αποκαλύψεις και εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών και το παράνομο κέντρο παρακολουθήσεων με το κακόβουλο λογισμικό Predator:

-Η Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου PEGA που πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ελλάδα και στην οποία εσείς, ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, ο κ. Γιάννης Λαβράνος και ο κ. Φέλιξ Μπίτζιος αρνηθήκατε να καταθέσετε, σας κάλεσε, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, να αποχαρακτηρίσετε όλα τα απόρρητα έγγραφα και να σταματήσετε την οχύρωσή σας πίσω από την διαρκή επίκληση του ”απορρήτου”, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για το σκάνδαλο και για το κακόβουλο λογισμικό Predator. Η εισηγήτρια της PEGA, μάλιστα, ευρωβουλευτής της ομάδας των φιλελευθέρων Σοφι Ιντ Βελτ, ταυτίστηκε με το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, δηλώνοντας ότι οι απαντήσεις για τις υποκλοπές και το Predator πρέπει να δοθούν πριν τις ερχόμενες εκλογές.

-Δύο μέρες μετά, την Κυριακή 6/11, η εφημερίδα Documento αποκάλυψε λίστα με 33 ονόματα πολιτικών προσώπων τόσο της αντιπολίτευσης αλλά κυρίως της κυβέρνησής σας, τα οποία μαζί με συγγενικά τους πρόσωπα, δημοσιογράφους και επιχειρηματίες, φέρονται να είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση με το παράνομο λογισμικό Predator».

Ακολούθως, ο κ. Τσίπρας αναφέρει ότι,

«-Με δεδομένο ότι σε μία ευνομούμενη Δημοκρατική Πολιτεία είναι αδιανόητο πολιτικοί αντίπαλοι αλλά ακόμα και στενοί σας συνεργάτες, υπουργοί και πρώην Πρωθυπουργοί, να τελούν υπό παρακολούθηση από κακόβουλο λογισμικό, το οποίο έχει έρθει στη χώρα με τη μεσολάβηση συνεργατών σας που τελούσαν υπό τον άμεσο έλεγχό σας μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου.

-Με δεδομένο ότι με δική σας εντολή τα κρίσιμα πρόσωπα που σε πλειάδα εμπεριστατωμένων ρεπορτάζ αλλά και όπως προέκυψε από τα πορίσματα όλης της αντιπολίτευσης στην Εξεταστική Επιτροπή, αναδεικνύονται ως οι ‘κρίσιμοι κρίκοι' για τη μεταφορά και λειτουργία του παράνομου λογισμικού στη χώρα μας, δεν εκλήθησαν καν στην Εξεταστική επιτροπή και δεν κατέθεσαν ούτε στην PEGA, αφού θελήσατε να τους προστατεύσετε και να προστατευτείτε.

-Με δεδομένο ότι με δική σας ευθύνη η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μια μείζονα θεσμική και ενδεχομένως πολιτειακή κρίση και εσείς εντούτοις συνεχίζετε να αρνείστε να άρετε το απόρρητο και να υιοθετήσετε ακόμη και τους ελάχιστους όρους που έθεσα, για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και η ομαλότητα.

-Με δεδομένο, τέλος, ότι είστε πρωθυπουργός κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας και ως τέτοιος ελέγχεστε από το Κοινοβούλιο και έχετε πολιτική και θεσμική υποχρέωση να λογοδοτείτε στη Βουλή των Ελλήνων.

Κρίνω σκόπιμο να επιμείνω εκ νέου στη πρόσκλησή μου να έρθετε στη Βουλή να δώσετε εξηγήσεις».

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ερωτά τον πρωθυπουργό:

Μπορείτε να δεσμευθείτε ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας ότι το σύνολο ή μέρος των προσώπων, που με βάση το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento φέρονται ως στόχοι παρακολούθησης από το κακόβουλο λογισμικό Predator, δεν ήταν παράλληλα και στόχοι παρακολούθησης της υπό τη δική σας πολιτική εποπτεία ΕΥΠ, όπως είχε συμβεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις με τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη και τον κ. Θανάση Κουκάκη; Σκοπεύετε να δώσετε τη θεσμική δυνατότητα στα πρόσωπα της εν λόγω λίστας να απευθυνθούν στην ΑΔΑΕ προκειμένου να μπορέσουν να διαπιστώσουν εάν είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση και από την ΕΥΠ με τη ”νόμιμη” διαδικασία της επισύνδεσης κατόπιν εισαγγελικής διάταξης;