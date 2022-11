Οικονομία

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1: Όχι οριζόντια μείωση ΦΠΑ - Στοχευμένη στήριξη των ευάλωτων

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για το "καλάθι του νοικοκυριού", την επιδότηση στο πετρέλαιο και τα καύσιμα κίνησης, αλλά και για την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων.

Αφού έδωσε απαντήσεις σχετικά με τα δημοσιεύματα για παρακολουθήσεις υπουργών της ΝΔ, επιχειρηματιών και δημοσιογράφων, για την διαγραφή του Ανδρέα Πάτση και τις κατηγορίες του Ολυμπιακού μετά «το ντέρμπι των αιωνιών», ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με τον Νίκο Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για την οικονομία και τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ερωτηθείς σχετικά είπε πως «Το «καλάθι του νοικοκυριού» είναι μία προσπάθεια ακόμα να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα πιο αδύναμα νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν μία εισαγόμενη ακρίβεια, η οποία όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι προϊόν ενός πολέμου. Και πιστεύω ότι όλοι γνωρίζουν ότι τέτοια ακρίβεια έχει να δει ο πλανήτης ολόκληρος εδώ και 40 χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Δεν υπάρχει «ακρίβεια Μητσοτάκη», υπάρχει «ακρίβεια Putin». Γιατί αν υπήρχε «ακρίβεια Μητσοτάκη» θα υπήρχε και «ακρίβεια Macron» και «ακρίβεια Biden» και «ακρίβεια Scholz» και όλες οι σχετικές αναλογίες. Το «καλάθι του νοικοκυριού» είναι μια πρωτοβουλία η οποία μέχρι στιγμής φαίνεται να αποδίδει. Έχει συμπιέσει τις τιμές σε μια σειρά από βασικά αγαθά, αλλά προφανώς δεν περιοριζόμαστε μόνο εκεί».

Ο Πρωθυπουργός για ακόμη μια φορά απέκλεισε να υπάρξει μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, εξηγώντας πως «Κανείς δεν μας εγγυάται ότι η μείωση του ΦΠΑ θα περάσει στον τελικό καταναλωτή. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες το δοκίμασαν και απέτυχαν παταγωδώς, χάθηκε η μείωση του ΦΠΑ μέσα στην ίδια την εφοδιαστική αλυσίδα. Κάποιοι, δηλαδή, έβγαλαν παραπάνω λεφτά, έμποροι, παραγωγοί και η μείωση δεν έφτασε στον τελικό καταναλωτή. Και βέβαια θα στερήσει από τον κρατικό προϋπολογισμό σημαντικά έσοδα. Δεν εξετάζουμε, λοιπόν, οριζόντια μείωση ΦΠΑ, διότι συν όλων των άλλων η οριζόντια μείωση του ΦΠΑ επιβραβεύει και αυτούς οι οποίοι δεν χρειάζονται κρατική στήριξη».

Δέσμη από μέτρα στήριξης

«Θα επιμείνουμε, όμως, σε ένα πλαίσιο το οποίο στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα, προσπαθώντας στο μέτρο του εφικτού να συγκρατήσουμε τιμές. Με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος όλοι οι Έλληνες πολίτες σήμερα παίρνουν το λογαριασμό, βλέπουν τι θα πλήρωναν και ποιο είναι το ύψος της κρατικής επιδότησης. Τα χρήματα αυτά εν πολλοίς τα έχουμε εισπράξει από τους ίδιους τους παραγωγούς», ανέφερε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας «Τον Δεκέμβριο θα εκταμιεύσουμε ένα έκτακτο ποσό, 250 ευρώ, για να στηρίξουμε τους χαμηλοσυνταξιούχους και όσους έχουν πραγματική ανάγκη απέναντι στην ακρίβεια. Το επίδομα θέρμανσης αυξήθηκε από τα 170 στα 300 εκατομμύρια. Αυξήσεις στις συντάξεις, σημαντικές, άνω του 7%, θα έχουμε από 1/1/2023».

Είπε ακόμη, «Προσθέστε σε όλα αυτά και τα οφέλη από τις συνολικές μειώσεις φόρων για να καταλάβετε ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, απέναντι σε ένα υπαρκτό πρόβλημα το οποίο δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες σε όλες τις οικονομίες, είναι σημαντική. Και εν πάση περιπτώσει -και να κλείσω με αυτό- ο πληθωρισμός στη χώρα μας δεν είναι υψηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου, άρα δε συμβαίνει στην Ελλάδα κάτι δυσανάλογα προβληματικό σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες».

Σχετικά με τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας και την φορολόγηση τους με συντελεστή 90%, απαντώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Πρωθυπουργός είπε «Η Ανεξάρτητη Αρχή προσδιόρισε το ύψος των υπερκερδών κοντά στα 400 εκατομμύρια. Είναι βεβαιωμένο πια αυτό το ποσό, όπως βεβαιωμένη είναι και η φορολόγηση του 90% του ποσού αυτού, όπως αυτή αντιστοιχεί σε όλους τους παραγωγούς ενέργειας. Προσθέστε σε αυτό ένα ποσό το οποίο ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια, το οποίο έχει ανακτηθεί από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας στην πηγή, από την εφαρμογή του μηχανισμού ανάκτησης από την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Και την πρόθεσή μας να έχουμε αφενός πρόσθετη φορολόγηση των εσόδων των παραγωγών για τους μήνες Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου -όπου λόγω απότομων διακυμάνσεων στην τιμή όντως βγήκαν κάποια παραπάνω κέρδη- και τη φορολόγηση των διυλιστηρίων, όπως μας επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα στηρίξει τον προϋπολογισμό του ’23. Καμία ευρωπαϊκή χώρα πλην της Ελλάδος δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να φορολογήσει υπερκέρδη και πάντως καμία χώρα δεν έβαλε συντελεστή 90%, όπως βάλαμε εμείς».

Για τα καύσιμα, ερωτηθείς για το πετρέλαιο κίνησης, ο Πρωθυπουργός σημείωσε «είχαμε την πολιτική επιλογή να στηρίξουμε τις τιμές στην αντλία. Αυτή τη στιγμή το βάρος μας έπεσε στη στήριξη του πετρελαίου θέρμανσης, διότι καταλαβαίνετε ότι η θέρμανση είναι ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη από την κίνηση. Δεν είμαι έτοιμος να σας πω τι μπορούμε να κάνουμε με το πετρέλαιο κίνησης. Θα δούμε τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες. Θέλω να τονίσω ότι οτιδήποτε κάνουμε το κάνουμε πάντα πολύ προσεκτικά και πολύ μετρημένα, γιατί δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από τους στόχους του προϋπολογισμού. Και εφόσον είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε κάτι, θα το ακούσετε από τα αρμόδια χείλη».

Σχετικά με την έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΣΕΕ που δείχνει μείωση εισοδήματος για τα χαμηλά εισοδήματα, ο Πρωθυπουργός είπε «Αμφισβητώ κάποια από τα στοιχεία της έρευνας, αλλά δεν παραγνωρίζω το γεγονός ότι πολλοί συμπολίτες μας σήμερα υποφέρουν. Αυτή είναι μια αλήθεια την οποία πρέπει να την αναγνωρίσουμε, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε κιόλας ότι υποφέρουν από έναν εισαγόμενο πληθωρισμό για τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση, όπως οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Αυτό όμως είναι η ερμηνεία του φαινομένου. Οι πολίτες δεν μας ψηφίζουν για να κάνουμε αναλύσεις, μας ψηφίζουν για να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα. Πώς στηρίζουμε λοιπόν τα χαμηλότερα εισοδήματα;».

Συμπλήρωσε πως «Καταρχάς μειώνοντας τη φορολογία, όπως το έχουμε ήδη κάνει. Με έκτακτα επιδόματα όπως αυτά τα οποία έχουμε δώσει και θα δώσουμε. Με στήριξη του λογαριασμού ενέργειας, διότι στα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, η ενέργεια είναι σημαντικότερο ποσοστό των συνολικών τους δαπανών. Με πρωτοβουλίες όπως το «καλάθι του νοικοκυριού». Και με μια συνολική αναπτυξιακή πολιτική η οποία δημιουργεί θέσεις εργασίας. Διότι τελικά, οι πιο ευάλωτοι δεν είναι μόνο οι συνταξιούχοι και ενδεχομένως οι χαμηλόμισθοι του μισθωτού τομέα. Οι πιο ευάλωτοι σήμερα στη χώρα μας είναι οι άνεργοι. Κάθε άνεργος ο οποίος βρίσκει δουλειά, κάθε θέση εργασίας η οποία δημιουργείται, κάθε συμπολίτης μας ο οποίος βγαίνει από το φαύλο κύκλο της ανεργίας έχει καλύτερες δυνατότητες να αντεπεξέλθει στην οικονομική κρίση».

