Μασκ για ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Ψηφίστε τους Ρεπουμπλικανούς

Ακόμα ένα αμφιλεγόμενο tweet έκανε ο νέος ιδιοκτήτης του Twitter κάνοντας πολιτική παρέμβαση για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.



Λίγες ημέρες αφότου πήρε τον έλεγχο του Twitter, ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ προέτρεψε σήμερα τους Αμερικανούς να ψηφίσουν Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους για το Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

«Ο διαμοιρασμός της εξουσίας περιορίζει τυχόν υπερβολές και από τα δύο κόμματα. Ως εκ τούτου, συστήνω να ψηφίσετε για ένα Ρεπουμπλικανικό Κογκρέσο, δεδομένης της Δημοκρατικής προεδρίας», έγραψε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Υποστήριξε ότι απευθύνεται σε «ανεξάρτητους» ψηφοφόρους, αφού «οι σκληροπυρηνικοί Δημοκρατικοί ή Ρεπουμπλικάνοι δεν ψηφίζουν ποτέ την αντίπαλη πλευρά».

To independent-minded voters:



Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic.