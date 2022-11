Πολιτική

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1: Αυτοδύναμη ΝΔ, αλλά όχι μονοκομματική Κυβέρνηση από τις διπλές κάλπες

Αποκαλύψεις για την Αλεξανδρούπολη και νέες έρευνες για υδρογονάνθρακες. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα μετά τα δημοσιεύματα για παρακολουθήσεις Υπουργών. Τι λέει για τα μέτρα στήριξης, τον Πάτση και την Τουρκία.

Εφ’ όλης της ύλης μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δευτέρας.

Ο Πρωθυπουργός και ο Νίκος Χατζηνικολάου συνομίλησαν για την υπόθεση των υποκλοπών, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χαρακτηρίζει ανυπόστατα ψεύδη όσα αναφέρονται σε άρθρο για παρακολουθήσεις υπουργών της ΝΔ, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα πως βρίσκεται πίσω από τα άρθρα της εφημερίδας του Κώστα Βαξεβάνη.

Ο Πρωθυπουργός απάντησε ακόμη για την διαγραφή του Ανδρέα Πάτση από την Νέα Δημοκρατία, τις κατηγορίες του Ολυμπιακού μετά «το ντέρμπι των αιωνίων», ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων έναντι των ανατιμήσεων και της ενεργειακή κρίσης,, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως δεν θα υπάρξει οριζόντια μείωση του ΦΠΑ.

Στην συνέντευξη του στον ΑΝΤ1, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε ακόμη για τις τουρκικές προκλήσεις και το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων μας στα 12 μίλια και στο Αιγαίο, αποκάλυψε πως ξεκινούν νέες έρευνες για κοιτάσματα υδρογονανθράκων τις επόμενες ημέρες, καθώς και ότι ματαιώνεται η ιδιωτικοποίηση του, λόγω της ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας που έχει αποκτήσει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Εν μέσω ενός τοξικού πολιτικού κλίματος, για το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έδειξε» ως υπαίτιο τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, ερωτήθηκε σχετικά με την απλή αναλογική, τις διπλές κάλπες και το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου ρώτησε εάν «επιμένει η Νέα Δημοκρατία, επιμένετε εσείς στις διπλές κάλπες, με απλή αναλογική και στη συνέχεια με ενισχυμένη αναλογική; Και ακόμη, συνεργασίες μπορεί να επιτύχει η Νέα Δημοκρατία με άλλους πολιτικούς χώρους; Ή τις έχει κάψει η υπόθεση των παρακολουθήσεων;».

Αποκρινόμενος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε «Δεν πιστεύω στην απλή αναλογική. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό το οποίο σας λέω. Η απλή αναλογική είναι μια εξαίρεση στην ιστορία των εκλογικών συστημάτων της χώρας, ο κ. Τσίπρας την ψήφισε για πολύ συγκεκριμένους λόγους, αποτελεί μια βόμβα αστάθειας σήμερα στα θεμέλια της χώρας και ο λόγος για τον οποίον -όπως φαίνεται- θα οδηγηθούμε σε δεύτερες εκλογές είναι ακριβώς διότι μεσολαβεί αυτή η κάλπη της απλής αναλογικής. Έχω πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω και σε σας, ότι ο στόχος μας είναι μια αυτοδύναμη και ισχυρή κυβέρνηση, όχι μονοκομματική.

«Κατ’ αρχάς, το εκλογικό αποτέλεσμα εν πολλοίς θα μας υποδείξει τις όποιες δυνατότητες συνεργασίας. Αλλά θα επαναλάβω ότι για εμένα η κάλπη η οποία θα καθορίσει τους κυβερνητικούς σχηματισμούς που θα κυβερνήσουν τη χώρα την επόμενη τετραετία, αν θα είμαστε μόνοι μας δηλαδή -εφόσον κερδίσουμε τις εκλογές- ή αν θα χρειαστεί να συμμαχήσουμε με άλλο κόμμα, θα είναι οι δεύτερες κάλπες και όχι οι πρώτες. Διότι οι πρώτες, πολύ απλά, γίνονται με ένα εκλογικό σύστημα το οποίο από την πρώτη στιγμή καταδικάσαμε».

Στο ερώτημα με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί η ΝΔ μετά τις κάλπες της δεύτερης Κυριακής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε «Αφήστε αυτό να μας το υποδείξει ο ελληνικός λαός, αν και εκτιμώ κι αυτή είναι η προσδοκία μου, αυτός θα είναι ο στόχος μας και αυτό το επιχείρημα θα προτάξουμε στους πολίτες, ότι θέλουμε και μπορούμε στη δεύτερη κάλπη -στην πρώτη προφανώς ο στόχος αυτός είναι εξαιρετικά δύσκολος- να είμαστε αυτοδύναμοι. Και επαναλαμβάνω, αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει μονοκομματική κυβέρνηση. Το έχω αποδείξει πολλές φορές ότι είμαι σε θέση να κάνω μεγάλα ανοίγματα και να φέρω στη Νέα Δημοκρατία αλλά και στην κυβέρνηση στελέχη…».

Για την σχέση με τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ

Ερωτηθείς εάν έχει «καεί» η σχέση του ίδιου και της ΝΔ με τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ λόγω των παρακολουθήσεων;», ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως «ο χρόνος μπορεί να γιατρέψει πολλά, μπορεί και όχι. Αλλά, τελικά, το εκλογικό σώμα θα είναι αυτό το οποίο θα επιλέξει. Όμως, το βασικό δίλημμα των εκλογών παραμένει αν η χώρα θα συνεχίσει, σε αυτά τα ταραγμένα νερά τα οποία διανύουμε, όχι απλά στο δρόμο της σταθερότητας αλλά της προόδου».

«Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ είμαι ο πρώτος ο οποίος θα σας πω ότι και λάθη έγιναν και πράγματα τα οποία ενδεχομένως να ήθελα να είχα κάνει, μέσα στην πίεση των γεγονότων και της συνεχούς διαχείρισης κρίσεων δεν είχα τη δυνατότητα να τα κάνω. Όμως σήμερα είμαι πολύ πιο συνειδητοποιημένος, όχι μόνο για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά και πολύ πιο αποφασισμένος. Αυτό το δρόμο τον οποίον έχουμε χαράξει, αυτή την εικόνα της χώρας η οποία δεν έχει καμία σχέση, καμία σχέση -ήμουν σήμερα σε 30 αμερικανικά πανεπιστήμια τα οποία έρχονται να κάνουν συμπράξεις με ελληνικά πανεπιστήμια. Έλληνες φοιτητές θα πηγαίνουν δωρεάν να σπουδάζουν σε κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια. Πότε τα φανταζόμασταν όλα αυτά να γίνονται στην Ελλάδα; Αυτός είναι ο δρόμος. Μπροστά ή πίσω είναι το δίλημμα. Ξέρουμε το πίσω τι σημαίνει και ξέρουμε ότι τίποτα από αυτά τα οποία πετύχαμε δεν είναι δεδομένο».

