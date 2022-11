Κοινωνία

Νεκρός ανθυπασπιστής εν ώρα υπηρεσίας

Θρήνος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον ανθυπασπιστή που έφυγε ξαφνικά από την ζωή.



Νεκρός βρέθηκε σήμερα το απόγευμα ο ανθυπασπιστής Κ.Μ. των Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος υπηρετούσε σε μονάδα της Αττικής, ενώ εκτελούσε υπηρεσία εντός στρατοπέδου. Ήταν άγαμος, 46 ετών και εντοπίστηκε στο γραφείο του χωρίς τις αισθήσεις του.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, έγιναν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης από τον ιατρό της μονάδας και διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του.

