Συνέντευξη Μητσοτάκη στον ΑΝΤ1: οι αντιδράσεις των κομμάτων

Τι απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ για την πρόκληση του Πρωθυπουργού προς τον Αλέξη Τσίπρα για κατάθεση πρότασης μομφής. Τι αναφέρουν κόμματα της ήσσονος αντιπολίτευσης.

Σχολιάζοντας την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΑΝΤ1, ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του αναφέρει τα εξής:

«Την ώρα που η κοινωνία βουλιάζει στην ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης βουλιάζει στα ψέματά του για να καλύψει τον παρακρατικό μηχανισμό υποκλοπών που ο ίδιος έστησε. Όλη η συνέντευξη που έδωσε, άρον άρον μετά τις αποκαλύψεις για παρακολούθηση των υπουργών του και επιχειρηματιών με το Predator, ήταν ένα παραλήρημα ενοχής, πανικού και ύβρεων.

Είναι ενδεικτικό του αδιεξόδου του αλλά και αξιοθρήνητο το γεγονός, ότι σχεδόν εκλιπαρεί για πρόταση μομφής, για να εκβιάσει τους υπουργούς που παρακολουθούσε να τον στηρίξουν, μήπως μπορέσει και διασωθεί. Αν ψάχνει σωσίβιο, δεν θα το βρει στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Εάν φοβάται ότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη βουλευτών και υπουργών του, δεν έχει παρά να ζητήσει από μόνος του ψήφο εμπιστοσύνης.

Μέχρι τότε οφείλει να κατανοήσει ότι είναι Πρωθυπουργός κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας και όχι ελέω Θεού μονάρχης και οφείλει να απαντά στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τον περιμένουμε να έρθει την Παρασκευή για να απαντήσει στον κ. Τσίπρα, εάν οι 33 της λίστας που φέρονται ως στόχοι του κακόβουλου λογισμικού predator ή κάποιοι εξ’ αυτών, ήταν και σε επίσημη επισύνδεση της ΕΥΠ».





Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σημειώνει:

«Όπως έκανε με την πανδημία και την ακρίβεια, έτσι και τώρα με τις υποκλοπές και τη γενικευμένη χρήση λογισμικών παρακολούθησης, ο κύριος Μητσοτάκης επικαλείται τη «διεθνή διάσταση του φαινομένου», για να κρύψει το σκοτεινό και αντιδραστικό πλαίσιο που, ως κυβέρνηση, έχει συνδιαμορφώσει και το οποίο είτε νομιμοποιεί είτε συγκαλύπτει τέτοιου είδους πρακτικές. Από κει και πέρα, ο λαός που βιώνει την ακρίβεια, την ανασφάλεια και τις οδυνηρές συνέπειες της κυρίαρχης πολιτικής, μόνο αποστροφή και αηδία μπορεί να νιώσει με όλη αυτή την αναδυόμενη σήψη που παραπέμπει, μεταξύ άλλων, και σε ξεκαθάρισμα πολιτικών και επιχειρηματικών λογαριασμών και που είναι βέβαιο ότι -όποια κι αν είναι η έκβασή τους- ο λαός είναι αυτός που θα τους πληρώσει.

Γιατί επίδικο τελικά είναι μόνο τα κέρδη και η μοιρασιά από τη ληστεία του λαού. Από τις κινήσεις των «από πάνω», όσων δηλαδή έχουν την οικονομική και πολιτική εξουσία, από τις συναλλαγές και τις λυκοφιλίες τους με τις κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα, ο λαός δεν έχει να κερδίσει τίποτε απολύτως. Αυτό που έχει σημασία είναι η παρέμβαση και ο αγώνας των «από κάτω», του λαϊκού παράγοντα που έχει τη δύναμη να διεκδικήσει το δίκιο του και να απαλλαγεί από τη σήψη αυτού συστήματος και τους κάθε λογής οικονομικούς και πολιτικούς εκφραστές της.Η πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη μπορεί και θα στείλει αυτό το μήνυμα!»

Η Ελληνική Λύση αναφέρει «Ο κ. Μητσοτάκης δεν γνώριζε για τις υποκλοπές, δεν γνώριζε για τον κ. Πάτση, δεν γνώριζε για την ενεργειακή κρίση, δεν γνώριζε για την επισιτιστική κρίση που ερχόταν, δεν γνώριζε για τις ανατιμήσεις, δεν γνώριζε ούτε για τα 12 ν.μ. Ο κ. Μητσοτάκης, επίσης δεν γνώριζε, ούτε για τον ορυκτό μας πλούτο, ούτε για τις εξορύξεις που «ξαφνικά» τις έμαθε. Ξέρει μόνο ότι για όλα φταίει ο Πούτιν, ότι είναι Ολυμπιακός και ότι θα συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ. Αλήθεια, ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει ότι είναι πρωθυπουργός; ΥΓ. Μόνον ως φάρσα θα μπορούσαμε να εκλάβουμε την σημερινή συνέντευξη γι’ αυτό προτείνουμε να βρείτε πόσες φορές τα τελευταία χρόνια ο πρωθυπουργός έχει αναλάβει «την ευθύνη που του αναλογεί», και κερδίστε το «καλάθι της νοικοκυράς!».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδης σε δήλωσή του αναφέρει: «Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου και ο τρόπος με τον οποίο απάντησε ο διευθύνων σύμβουλος της Μητσοτάκης Α.Ε. στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων της εφημερίδας «Documento» -και όχι μόνο-, μαζί με τον δήθεν εκνευρισμό του για όσα αποκαλύπτονται, είναι χαρακτηριστικά της σήψης και της δυσωδίας του επιτελικού παρακράτους που έστησε ο κ. Μητσοτάκης. Ένας αδιόρθωτος, αμετανόητος, θρασύς και επικίνδυνος Πρωθυπουργός, που μπροστά στην αγωνία της απόλυσης του από τους ολιγάρχες που τόσο καιρό κινούσαν τα νήματα της Κυβέρνησης του, προσπάθησε να αντιστρέψει τους ρόλους -όπως έκανε άλλωστε το πρωί και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Οικονόμου- και να τοποθετήσει τον εαυτό του στην θέση του κατήγορου και όχι του κατηγορούμενου γι’ αυτό το τεράστιο σκάνδαλο. Προφανώς ο κ. Μητσοτάκης δεν πείθει κανέναν πια, ούτε καν την ίδια την παράταξη του, ή τους ολιγάρχες που είναι μέτοχοι της Κυβέρνησης-Ανώνυμης Εταιρείας του. Ενώ ακόμα δεν πείθει κανέναν ένας Πρωθυπουργός που εξαγγέλλει ότι θα νομοθετήσει η Κυβέρνηση του την απαγόρευση της πώλησης λογισμικών κατασκοπίας, ενώ η ίδια αυτή Κυβέρνηση έχει απορρίψει την σχετική τροπολογία που είχε καταθέσει το ΜέΡΑ25 ήδη από το 2021. Τα ψέματα λοιπόν τελειώνουν, μαζί με την πρωθυπουργία του κ. Μητσοτάκη, το ζήτημα όμως είναι ο λαός μας να απολύσει και την ολιγαρχία που κινεί τα νήματα της σημερινής Κυβέρνησης, όπως και κάθε μνημονιακής Κυβέρνησης, αρχής γενομένης από την Απεργία της 9ης Νοέμβρη, επιλέγοντας τη Ρήξη με την παρακμή της μνημονιακής χρεοδουλοπαροικίας».

