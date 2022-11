Αθλητικά

Μαρινάκης για υποκλοπές: Ο Πρωθυπουργός πρέπει να διαλευκάνει την υπόθεση

Τι απαντά ο ιδιοκτήτης της Alter Ego Media και "ισχυρός άνδρας" του Ολυμπιακού, σε όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξη του στον ΑΝΤ1.



Σε δήλωση του, αναφορικά με όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξη του ΑΝΤ1, ο ιδιοκτήτης του ομίλου Alter Ego Media και μεγαλομετοχος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, αναφέρει τα εξής:

«Ο πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του αποδέχθηκε την ύπαρξη δικτύου παρακολουθήσεων στην Ελλάδα με το κακόβουλο λογισμικό predator, από συγκεκριμένους κύκλους. Αρνήθηκε βεβαίως τη δική του συμμετοχή. Δεν θα μπορούσε άλλωστε. Ωστόσο δεν αρκεί η κατηγορηματική άρνηση του. Οφείλει πράξεις και κινήσεις συγκεκριμένες προκειμένου να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον από το υπαρκτό, επικίνδυνο και βαθιά αντιδημοκρατικό δίκτυο παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ο Πρωθυπουργός επιβάλλεται να βρει την τόλμη, να κινήσει γη και ουρανό, ώστε να διαλευκάνει αυτή την τόσο νοσηρή υπόθεση και να φέρει ενώπιον της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης τους υπαίτιους αυτής της τόσο άθλιας ιστορίας που νοθεύει τη Δημοκρατία και υπονομεύει τους θεσμούς.

Οι δε αναφορές σε εκβιασμούς, υπαγορεύσεις, αλλαγές θέσεων και απόψεων δεν μας αφορούν, δεν μας ταιριάζουν. Μόνο όσοι εμπλέκονται σε εξωθεσμικές παρακολουθήσεις και στον υπόκοσμο, καταφεύγουν σε τέτοια μέσα.

Εμείς τις ίδιες αρχές και αξίες της φιλελεύθερης Δημοκρατίας υπηρετήσαμε εξ αρχής και σε αυτές επιμένουμε. Χωρίς αναστολές, χωρίς φόβο και με το αυτό πάθος».

