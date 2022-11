Κοινωνία

Σύνταγμα: Τροχαίο με νεκρό στην Αμαλίας

Τραγικό τέλος βρήκε άνδρας σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην πλατεία Συντάγματος.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο με θύμα έναν άνδρα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αμαλίας, στην πλατεία Συντάγματος.

Ο 25χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχό της, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και εκφεσδονίστηκε στο έδαφος με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του.

Η σχεδόν 40 ετών συνεπιβάτισσά τραυματίστηκε στο σοβαρά και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία Αθηνών.