“The 2Night Show”: Η Μαρία Διακοπαναγιώτου και τα δάκρυα για τη μητέρα της (βίντεο)

Η αγαπημένη ηθοποιός σε μία σπάνια συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Η προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

Καλεσμένη στο «The 2Night Show» της Δευτέρας ήταν η ηθοποιός Μαρία Διακοπαναγιώτου, δίνοντας στον Γρηγόρη Αρναούτογλου μια σπάνια συνέντευξη, στην οποία αποκάλυψε στιγμές της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής.

«Στη δεύτερη καραντίνα δεν μπορούσα να κοιμηθώ ξυπνούσα και νόμιζα πως θα πεθάνει η μαμά μου και το σκυλί μου. Ο μόνος τρόπος να φύγεις από τη φοβία του θανάτου είναι να νιώσεις χορτασμένος, να νιώσεις πληρότητα. Αυτή η σκέψη μειώνει τη θλίψη», είπε αρχικά για τα βασικά ερωτήματα της ζωής.

Και σχετικά με το ερώτημα που «βασανίζει» τους ηθοποιούς στο δίλημμα «θέατρο ή κινηματογράφος», απάντησε πως,

«Η τηλεόραση δουλεύει με συγκεκριμένα μοτίβα. Αν έκανες έναν ρόλο το 2000, θα σε παίρνουν ως το 2020 να κάνεις το ίδιο πράγμα.

Δεν έχω καμιά σκορδοκαΐλα να παίξω στην τηλεόραση. Είμαι πιο πολύ του κινηματογράφου και του θεάτρου. Ο κινηματογράφος είναι μυσταγωγία», είπε σημειώνοντας πως θα ήθελε να παίξει σε ταινία του Αλμοδόβαρ, στον οποίον μάλιστα είχε σκεφτεί να στείλει το βιογραφικό της.

Όσο για τις σχέσεις της με το άλλο φύλο, είπε πως, «αυτοί που δεν φοβούνται με φλερτάρουν αλλά γενικά με φοβούνται. Το έχω ακούσει πάρα πολύ και δεν το καταλαβαίνω, βαριέμαι».

Ιδιαίτερα συγκινημένη ήταν όταν αναφέρθηκε στη μητέρα της, μην μπορώντας να κρατήσει τα δάκρυά της.

«Δεν νομίζω ότι με ενόχλησε ο χωρισμός των γονιών μου. Αν υπάρχει κάτι στο υποσυνείδητο, δεν το ξέρω. Σίγουρα ένας χωρισμός είτε είσαι 5 είτε 25 πονάει. Η μαμά μου με έκανε στα 20 της. Θυμάμαι η μαμά μου μού έλεγε ότι ήταν από τις πρώτες γυναίκες που ήταν χωρισμένη στο χωριό. Την κοιτούσαν, λες και τι θα πει χωρισμένη. Όλο αυτό σίγουρα θα έχει αντίκτυπο σε εμένα. Η μάνα μου είναι θεά.

Εγώ από τη μαμά μου έχω πάρει πάρα πολλή αγάπη… Σίγουρα…», είπε, ενώ έτρεχαν τα δάκρυά της και όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου της ανέφερε πως έφερε κουμπαρά, επειδή είναι γνωστή για την οικονομία που κάνει εκείνη, του απάντησε: «Ε φέρε ρε μ@@@α με κάνεις και κλαίω. Δεν μπορώ».

