Κοινωνία

Βουλή: μαθητής πήγε να μπει με μαχαίρι και συνελήφθη

Πώς συνέβη το περιστατικό που εγείρει πολλά ερωτηματικά.

Η σχολική επίσκεψη στη Βουλή, δεν κατέληξε όπως θα αναμενόταν...

Καθώς τα παιδιά έφθασαν στον χώρο του Κοινοβουλίου ξεκίνησαν οι εκπαιδευτικοί να τα στοιχίζουν για να μπουν στο κτίριο, αφού πρώτα θα έπρεπε να περάσουν από τα μηχανήματα X-ray.

Όταν ο 14χρονος, όταν πήγε να περάσει τις ακτίνες ελέγχου, εντοπίστηκε να έχει πάνω του μαχαίρι και συνελήφθη.

Οι συμμαθητές του, έντρομοι είδαν ότι ο συμμαθητής του οπλοφορεί και όπως είναι φυσικ΄το περιστατικ΄εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πόσο εύκολο είναι να ολποφορεί κάποιος στο σχολείο.

