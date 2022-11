Πολιτική

Οικονόμου για παρακολουθήσεις: Ο Μητσοτάκης στη Βουλή με θεσμικά μέτρα

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στον ΑΝΤ1 μία μέρα μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο κεντρικό δελτίο.

«Τα κακόβουλα λογισμικά έχουν παρουσιαστεί σε πολλές χώρες. Με αυτό το δεδομένο, δεν αποκλείεται να έχουν χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα. Δεν αποκλείεται η έρευνα να βγάλει άκρη σε αυτό», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ξεκαθαρίζοντας εκ νέου ότι, «καμία κυβερνητική υπηρεσία δεν έχει προμηθευτεί κακόβολου λογισμικό στην Ελλάδα».

Όπως είπε όμως ο Γιάννης Οικονόμου, μία ημέρα μετά την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1, «επιχειρείται από κάποιους να δημιουργηθεί σκοτάδι. Επιχειρείται να συνδεθεί η νόμιμη επισύνδεση Ανδρουλάκη με τα κακόβουλα λογισμικά».

«Βγήκε μία λίστα και διατυπώνεται ευθέως κατηγορία κατά του Πρωθυπουργού ότι παρακολουθούσε υπουργούς και συνεργάτες του επί 15 χρόνια, χωρίς κανένα στοιχείο», σημείωσε και κάλεσε αυτούς που ισχυρίζονται ότι έχουν στοιχεία, «να απαντήσουν πειστικά ποιοι του τα έδωσαν. Δεν μπορεί να πετάς έτσι λάσπη και να λες μου τα έδωσαν δύο παιδιά» και συμπλήρωσε, «ας μην τα δώσει σε μας, ας τα δώσει στη Δικαιοσύνη».

Παρατήρησε ότι, «έρχεται κάποιος και κάνει μια αποκάλυψη και ισχυρίζεται ότι αφήνει σε εσένα να το αποδείξεις» και τόνισε πως, «θα απαιτήσουμε να γίνει ό,τι χρειάζεται για να διαπιστωθεί ποιοι παρακολουθούνταν».

«Μία μηχανή πολύ συνειδητά προσπαθεί να υποστηρίξει ότι, δεν κάνουμε άλλη δουλειά στο Μαξίμου, αλλά ο Μητσοτάκης παρακολουθεί τον κόσμο. Αυτή η μηχανή δημιουργεί συνειρμικά τη σύνδεση νόμιμων επισυνδέσεων με παράνομα λογισμικά. Η χώρα έχει θεσμούς», επανέλαβε και τόνισε πως, το νομοθετικό πλαίσιο που προανήγγειλε στον ΑΝΤ1 ο Πρωθυπουργός για τις παρακολουθήσεις θα έρθει την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή και θα προβλέπει:

Αύξηση τις δικλείδες ασφαλείας για τις νόμιμες επισυνδέσεις

Απαγόρευση πώληση κάθε κακόβολου λογισμικού στην Ελλάδα

«Η ελληνική πολιτεία δεν αγόρασε και χρησιμοποίησε τα λογισμικά. Πρώτοι εμείς θέλουμε να μάθουμε ποιοι τα χειρίζονταν», επανέλαβε, υπογραμμίζοντας πως, «όσοι το διέταξαν, όσοι το διακινούν θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου», τονίζοντας πως «θα διαλευκανθεί κάθε πτυχή αυτής της», με τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει στη Βουλή με πακέτο διατάξεων και την έρευνα της Δικαιοσύνης να συνεχίζεται.

«Δεν αρνήθηκε ποτέ να πάει στη Βουλή ο Πρωθυπουργός κι όταν θα πάει για τη συζήτηση, θα ακουστούν πολλά», απάντησε στην πρόκληση και τις βολές του Αλέξη Τσίπρα.

«Επιχειρείται από πολλούς να πάει η χώρα σε εποχές που κανείς δεν θέλει να πάει. Στο σκοτάδι», είπε κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ ότι «έκανε πρόταση μομφής επειδή έκλεισε η Αττική Οδός και τώρα που έχουμε ‘σοβαρό πρόβλημα δημοκρατίας’, δεν έρχεται στη Βουλή, να κάνει πρόταση μομφής».

Αναφορικά με τις εκλογές, επεσήμανε ότι, «θα γίνουν στην ώρα τους και θα είναι η απόλυτη διέξοδος. Ο κόσμος ψηφίζει για να δοθούν απαντήσεις στα προβλήματά του και η δεύτερη θα είναι η απάντηση σε αυτά που ακούγονται».

«Ο πρωθυπουργός ήταν σαφής και καθαρός. Η συζήτηση για τον τρόπου που κατά καιρούς επιχειρηματικά συμφέροντα αντιλαμβάνονται τη θέση τους. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι τους επιχειρηματίες τους θέλουμε δίπλα μας. Η κυβέρνηση παίρνει εντολή από το λαό, που δεσμεύεται απέναντι στους πολίτες», απάντησε σε σχόλιο που του ζητήθηκε να κατονομάσει τα επιχειρηματικά πρόσωπα που «έδειξε» για εκβιασμό ο Πρωθυπουργός.

«Ο Πρωθυπουργός θα πάει σίγουρα στη Βουλή για να παρουσιάσει τα θεσμικά μέτρα. Δεν υπάρχει ζήτημα που ο Πρωθυπουργός έχει αφήσει αναπάντητο», κατέληξε ο Γιάννης Οικονόμου.

