Αντετοκούνμπο: Πρώτη ήττα για τους Μιλγουόκι Μπακς

Την πίκρα της πρώτης ήττας αντιμετώπισαν τα "Ελάφια" κόντρα στους Χοκς.

Την πρώτη τους ήττα γνώρισαν οι Μιλγουόκι Μπακς, του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον έλληνα σταρ του NBA να έχει μια μέτρια εμφάνιση.

Τα "Ελάφια" δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Χοκς (117-98) και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε στους 25 βαθμούς.

Ύστερα από εννέα διαδοχικές νίκες, οι Μπακς ένιωσαν την… πίκρα της ήττας, πραγματοποιώντας κακή εμφάνιση. Επόμενος αγώνας για τους Μπακς τα ξημερώματα της Πέμπτης (03:00) απέναντι στους Θάντερ, αυτή τη φορά στην Οκλαχόμα Σίτι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γέμισε τη στατιστική του, χωρίς να βρεθεί σε πολύ καλή μέρα. Σημείωσε 25 πόντους με 9/19 δίποντα, κατέβασε 7 ριμπάουντ, ενώ είχε ακόμα 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 5 λάθη σε 26:47 λεπτά συμμετοχής.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-36, 52-58, 89-80, 117-98

ΑΤΛΑΝΤΑ ΧΟΚΣ (Νέιτ ΜακΜίλαν): Χάντερ 10 (3/8 δίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 λάθη), Κόλινς 14 (1), Καπέλα 5 (2/7 δίποντα, 1/1 βολή, 12 ριμπάουντ), Μάρι 25 (8/15 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη), Άαρον Χόλιντεϊ 4 (5 ασίστ), Γκρίφιν 24 (8/9 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Τζάστιν Χόλιντεϊ 14 (4), Οκόνγκου 12 (6/10 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τζόνσον 5, Καμίνσκι, Φόρεστ, Κάλβερ 1, Μάρτιν, Κρέιτσι 3 (1).

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Μάικ Μπουντενχόλζερ): Άλεν 11 (3/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ασίστ, 3 λάθη), Γιάννης Αντετοκούνμπο 25 (9/19 δίποντα, 7/8 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 5 λάθη), Λόπεζ 11 (3/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Κάρτερ 2 (3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ), Χόλιντεϊ 16 (5/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 8 λάθη), Πόρτις 11 (2 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Νουόρα 4 (1/6 σουτ), Χιλ 2, Ιμπάκα 4 (4 ριμπάουντ), Μάθιους 6 (2), Μπότσαμπ 4 (1), Μαμουκελασβίλι 2, Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Τα ομαδικά στατιστικά των Ατλάντα Χοκς: 35/70 δίποντα, 11/29 τρίποντα, 14/17 βολές, 57 ριμπάουντ, 23 ασίστ, 11 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 12 λάθη, 18 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά των Μιλγουόκι Μπακς: 23/47 δίποντα, 13/40 τρίποντα, 13/16 βολές, 53 ριμπάουντ, 21 ασίστ, 5 κλεψίματα, 9 μπλοκ, 18 λάθη, 18 φάουλ.

