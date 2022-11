Πολιτική

Αρχάγγελος Μιχαήλ: Πτήσεις μαχητικών πάνω από τη Θεσσαλονίκη

Μαχητικά αεροσκάφη θα πετάξουν πάνω από την πόλη της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο εκδηλώσεων για την εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Οι ευχές του Πρωθυπουργού.

Μαχητικά αεροσκάφη θα πετάξουν πάνω από την πόλη της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο εκδηλώσεων για την εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Οι διελεύσεις των μαχητικών αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας θα πραγματοποιηθούν λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι.

Μητσοτάκης: Το «ευχαριστώ» και οι ευχές στο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ανάρτηση στο Twitter, με αφορμή την εορτή της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας και ευχήθηκε στο προσωπικό με ευγνωμοσύνη για την πίστη στο καθήκον και την αδιάλειπτη και ακούραστη υπηρεσία τους προς όφελος της πατρίδας.

Ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά ότι: « Με υπερηφάνεια και ευγνωμοσύνη τιμούμε σήμερα τις γυναίκες και τους άνδρες της Πολεμικής μας Αεροπορίας, που διακινδυνεύουν καθημερινά για την ασφάλεια της πατρίδας μας. Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμη προσφορά σας. Χρόνια πολλά στην Πολεμική μας Αεροπορία!».

Παναγιωτόπουλος: Τιμούμε την Πολεμική Αεροπορία και τους ανθρώπους που μας χαρίζουν εθνική υπερηφάνεια

«Τιμούμε τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, αλλά και την Πολεμική Αεροπορία. Τιμούμε τους ανθρώπους που μας χαρίζουν εθνική υπερηφάνεια υπερασπιζόμενοι τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας άμεσα, καίρια και αποτελεσματικά». Αυτό τονίζει ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, σε ανάρτηση στο Facebook, με την ευκαιρία της σημερινής εορτής του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά στην Ελλάδα» καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

