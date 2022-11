Υγεία - Περιβάλλον

Άρτα: Μαθητής έμεινε παράλυτος μετά από ξυλοδαρμό από συμμαθητή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρει η υπόθεση ενός 15χρονου που έμεινε παράλυτος μετά τον βάναυσο ξυλοδαρμό που δέχτηκε στην αυλή σχολείου από συμμαθητή του στην Άρτα. Καταπέλτης το πόρισμα της ΕΔΕ.

Σοκάρει η υπόθεση ενός 15χρονου μαθητή που έμεινε παράλυτος μετά τον βάναυσο ξυλοδαρμό που δέχτηκε στην αυλή σχολείου από συμμαθητή του στην Άρτα.

Τόσο το ίδιο το παιδί όσο και οι γονείς του ανεβαίνουν τον δικό τους Γολγοθά, όταν ένα πρωινό Παρασκευής το Πάσχα του 2021 όταν ο μαθητής δέχθηκε χτύπημα στον αυχένα από τον συμμαθητή του. Ο 15χρονος ανέφερε στους καθηγητές του ότι δεν αισθάνεται καλά, αλλά οι καθηγητές δεν έδωσαν σημασία.

Ο 15χρονος μαθητής είχε αρχικά τις αισθήσεις του, όμως λίγο αργότερα κατέρρευσε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας. Μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο, ο νεαρός μαθητής πήρε εξιτήριο με αυστηρές εντολές από τους γιατρούς, οι οποίοι τόνισαν πως εάν εμφανίσει συμπτώματα ζάλης να επιστρέψει στο νοσοκομείο. Κι ενώ το Σάββατο ο μαθητής έδειχνε πως είχε συνέλθει από το χτύπημα, την επόμενη ημέρα ξύπνησε με φριχτούς πόνους και με την αριστερή πλευρά του σώματός του να έχει παραλύσει.

Καταπέλτης το πόρισμα της ΕΔΕ για τις ευθύνες των καθηγητών

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, χωρίς χρονοτριβή η διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Άρτας, έδωσε εντολή για την διενέργεια ΕΔΕ, ώστε να διαπιστωθεί εάν το σχολείο φέρει ή όχι ευθύνη.

Η έκθεση που προέκυψε ήταν πολυσέλιδη, με πολλές λεπτομέρειες και το πόρισμα ήταν καταπέλτης. Σύμφωνα με αυτό το πόρισμα επιρρίπτονται ευθύνες στο σχολείο και μάλιστα λόγω της σοβαρότητας της υπόθεση η διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέπεμψε στην υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο παραπέμπονται συγκεκριμένοι άνθρωποι με συγκεκριμένες ευθύνες που τους βαραίνουν. Με τις μέχρι τώρα πληροφορίες τρία είναι τα άτομα που παραπέμπονται, πρόκειται για τον διευθυντή του σχολείου, την υποδιευθύντρια και μία καθηγήτρια που κατά την στιγμή που συνέβη το περιστατικό είχε την ευθύνη του τμήματος.

Ο πατέρας του μαθητή που υπέστη τον ξυλοδαρμό μίλησε στο MEGA και ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας τον κ. Κόπτση, τον κ. Τσουμάκα, που είναι καθηγητής της Παιδιατρικής κλινικής, αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό και τον κόσμο.

Η κατάσταση του 15χρονου αυτήν την στιγμή είναι βελτιωμένη, αλλά παραμείνει σε εκκρεμότητα μεγάλο μέρος της αποκατάστασης του Βαγγέλη. Μάλιστα το παιδί πήρε μέρος στην παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: έκρυβε ναρκωτικά στο σπιτάκι της γάτας! (εικόνες)

Σύνταγμα: Τροχαίο με νεκρό στην Αμαλίας

“Δράκος” Πειραιά – Μητέρα θύματος: Της “κατέβασε” όλο το μάτι