Πολιτική

Τσίπρας: Η λεηλασία θα τελειώσει, ο δημόσιος χώρος θα στηριχθεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ βρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απευθύνοντας κάλεσμα για συμμετοχή στην αυριανή απεργία.

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην αυριανή απεργία απηύθυνε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, από το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, ΑΕ όπου βρέθηκε σήμερα το πρωί για να συνομιλήσει με τους εργαζόμενους.

«Είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ εδώ στου Ρέντη και να συνομιλήσω με εργαζόμενους που ετοιμάζονται για την αυριανή, μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση, για να δώσουν το παρών», δήλωσε ο Αλ. Τσίπρας, τονίζοντας πως «αύριο, 9 του Νοέμβρη η ελληνική κοινωνία δείχνει ότι έχει σφυγμό και αντιστέκεται απέναντι στην ακρίβεια, απέναντι στην εξαθλίωση, την αισχροκέρδεια, στη μείωση του εισοδήματος με αίτημα έναν μισθό αξιοπρέπειας, δηλαδή αυξήσεις στους μισθούς και κατάργηση των αντεργατικών νόμων Μητσοτάκη-Χατζηδάκη».

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποδέχθηκε ο Ηλίας Γκιουλάκης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθηνών και Μέλος της Διοίκησης Εργαζόμενων ΟΑΣΑ και τον ξενάγησε στις εγκαταστάσεις του αμαξοστασίου. Ο κ. Γκιουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη στήριξης της ΟΣΥ τόσο με προσλήψεις προσωπικού όσο και με ανανέωση του στόλου, όπως και της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα των συγκοινωνιών.

Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι με τους οποίους συνομίλησε ο Αλ. Τσίπρας, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την ακρίβεια που καλπάζει τους τελευταίους μήνες εξανεμίζοντας τους μισθούς τους, ενώ ζήτησαν από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να δεσμευτεί πως σε περίπτωση που εκλεγεί και πάλι πρωθυπουργός θα διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα της εταιρίας.

Ο κ. Τσίπρας δεσμεύτηκε γι' αυτό, αλλά και για τη συνολική στήριξη της ΟΣΥ ΑΕ προχωρώντας τον «διαγωνισμό για τα λεωφορεία» έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα «σύγχρονο σύστημα» αστικών συγκοινωνιών, με «μεγαλύτερο στόλο» και περισσότερο προσωπικό. Εξάλλου, ξεκαθάρισε πως υπάρχει «διαφορά ιδεολογίας» με την τωρινή, «νεοφιλελεύθερη» κυβέρνηση που πιστεύει στις «ιδιωτικοποιήσεις» ακόμα και «κρίσιμων υπηρεσιών».

«Ήρθα εδώ να κουβεντιάσω για την ανάγκη ενός συστήματος ισχυρών δημόσιων, συγκοινωνιών στην υπηρεσία του πολίτη. Που σημαίνει και στήριξη της υλικοτεχνικής υποδομής, στήριξη των εργαζομένων. Για 750 λεωφορεία ήταν ο διαγωνισμός προίκα που βρήκε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, τον κατήργησε», δήλωσε ο Αλ. Τσίπρας, επισημαίνοντας πως «τρία χρόνια τώρα δεν έχει μπει ούτε ρόδα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς».

«Είναι αναγκαίο λοιπόν να στηριχθούν οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες με λεωφορεία σύγχρονα για να έχει ο πολίτης αξιόπιστες συγκοινωνίες που θα καλυτερεύσουν την ποιότητα ζωής. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει και στήριξη των εργασιακών σχέσεων, στήριξη των εργαζομένων», εξήγησε και επανέλαβε τη δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να «στηρίξει το δημόσιο χώρο, όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει έρθει με μία πολιτική απαξίωσης του δημόσιου χώρου και λεηλασίας του δημόσιου πλούτου με απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς».

«Η λεηλασία θα τελειώσει, ο δημόσιος χώρος θα στηριχθεί γιατί η ελληνική κοινωνία χρειάζεται στήριξη και αύριο είναι μία μέρα κρίσιμη να δώσουμε το μήνυμα ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ – Τι γιορτάζουμε στις 8 Νοεμβρίου

Moody’s: Αναβάθμιση για τις ελληνικές τράπεζες

“Δράκος” Πειραιά – Μητέρα θύματος: Της “κατέβασε” όλο το μάτι