“Ποιος Παπαδόπουλος”: Τα νέα επεισόδια... κρύβουν εκπλήξεις (εικόνες)

Τι θα δούμε στο νέα ξεκαρδιστικά επεισόδιά της σειράς του ΑΝΤ1, 'Ποιος Παπαδόπουλος"...

Τους γνωρίσαμε, μπήκαμε στα σπίτια τους, στην καθημερινότητά τους και γελάσαμε με τις εκπλήξεις και τα απρόοπτα που τους επιφύλαξε η ζωή.

Την Τετάρτη 5 και την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου στις 21:00 θα απολαύσουμε την ξεκαρδιστική συνέχεια του «Ποιος Παπαδόπουλος;», της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - Επεισόδιο 14

Ένας μικροτραυματισμός του Θάνου σε ένα παιχνίδι με τον Αρίστο οδηγεί σε έναν μεγάλο καβγά του Αρίστου με την Μελίνα, ο οποίος καταλήγει με τα μισά κεραμικά της Μελίνας σπασμένα και μια έκτακτη επίσκεψη του ψυχολόγου της στη βίλα. Παράλληλα, ο Θανάσης κάνει ασκήσεις ετοιμότητας σε όλους στο σπίτι για την περίπτωση που πάθει καρδιακή προσβολή, ενώ ο Θάνος, όταν η Εριέττα του ζητάει να γίνει ο παρτενέρ της στα μαθήματα χορού, της αποκαλύπτει τη συμφωνία του με τον Αλέξανδρο να μην την διεκδικήσει κανείς. Κι ενώ ο Αλέξανδρος και ο Θάνος ανταγωνίζονται για τη χορευτική τους δεινότητα, η Εριέττα αρνείται να το αφήσει να περάσει έτσι….

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – Επεισόδιο 15

Δεν φτάνει που ο Αρίστος προσπαθεί να συνέλθει από ένα δυνατό hangover εξαιτίας του Γιάννη και των φίλων του, μαθαίνει και για πρώτη φορά ότι η Περιστέρα φυτεύει αρωματικά στον κήπο και έχει να αντιμετωπίσει και τον Θανάση που αποφάσισε να βάλει στον κήπο κυψέλες για να φτιάχνει δικό του μέλι. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έρχονται επίσκεψη η Λίλα με δυο φίλες της, θέλοντας να δουν τον κήπο της Περιστέρας. Καθώς οι ψηλομύτες φίλες αντιμετωπίζουν την Περιστέρα με ειρωνεία και μια κάποια περιφρόνηση, εκείνη αποφασίζει να πάρει την εκδίκησή της. Ο δε Γιάννης αποφασίζει να κάνει ένα δώρο στον Αρίστο για να τον κατευνάσει, φέρνοντας φυσικά τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Τέλος, στο σχολείο, η Εριέττα ζητάει από τον Θάνο να δώσει λευκή κόλλα σε ένα διαγώνισμα για χάρη της…

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

«Ποιος Παπαδόπουλος;»: Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.

