Βιασμός ανηλίκων στα Πετράλωνα - Συγγραφέας: Η μητέρα ήταν το “γάντι” που φορούσε ο πατέρας (βιντεο)

Όλα όσα αποκάλυψε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, ο συγγραφέας για την υπόθεση στα Πετράλωνα.

Για την υπόθεση στα Πετράλωνα, μίλησαν στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 το πρωί της Τρίτης.

Όσον αφορά την υπόθεση που έχει σοκάρει το πανελλήνιο και κατά την οποία φέρεται ο πατέρας να βίαζε τον 7χρονο γιο του και να διοργάνωνε "πάρτι οργίων" με τα ανήλικα παιδιά του, στην εκπομπή μίλησε φίλη της μητέρας των παιδιών, που όπως λέει η ίδια, η γυναίκα της έχει εξομολογηθεί πολλά από όσα συνέβησαν στο σπίτι τους.

Η γυναίκα έχει μια καφετέρεια στα Πετράλωνα και σύμφωνα με τα όσα έχει πει, ακουγε περίεργες διηγήσεις, όπως ανέφερε αρχικά η γυναίκα, "εγώ έβλεπα παιδιά παιδιά μπροστά μου που έχουν πρόβλημα και το πρόβλημά τους δεν ήταν μόνο μαθησιακό. Με τον τρόπο της, μου τα εμπυστηρευόταν η ίδια η μητέρα."

Μεταξύ άλλων η γυναίκα, είπε πως η μητέρα είχε μιλήσει για κάποιες "περίεργες" συνήθειες του συζύγου της. "Ο άνδρας της περιφέρεται γυμνός, κοιμάται με τα παιδιά και κάνει μπάνιο με τα παιδιά στο σπίτι. Ότι ο άνδρας της πίνει. Ότι έχει συνεχώς συνδεδεμένη στην τηλεόραση συνδρομητικά κανάλια με πορνό. Μας περιέγραφε τέτοιες καταστάσεις και απορούσαμε γιατί αυτή η γυναίκα δεν μπορούσε να αντιδράσει σε αυτές τις καταστάσεις."

Σοκαριστική είναι η συνέχεια των όσων καταγγέλει η γυναίκα καθώς αναφέρει ότι υπήρχαν βίντεο με τα παιδιά να χορεύουν γυμνά και τα σκαμπίλιζαν για να κάνουν συντονισμένα τη χορογραφία.

Ακόμη στη συνέχεια μίλησε ο συγγραφέας που φέρεται να "έσωσε" το αγόρι από τον εφιάλτη που ζούσε και ζει μαζί του από την ηλικία των 12 ετών, δηλαδή εδώ και 5 χρόνια.

Ξεκινώντας ανέφερε ότι "το παιδί είναι καλά. Ακούει τις προσβολές στο πρόσωπό του και της ενήλικης αδερφής του" και συνέχισε λέγοντας ότι "αργά η γρήγορα η λάσπη θα πέσει και θα φανεί το πρόσωπο του καθενός".

Όσον αφορά τη μητέρα, μίλησε με σκληρά λόγια. "Ο ρόλος της είναι ο ρόλος του δεύτερου τέρατος της οικογένειας. Προσπαθήσαμε να το βοηθήσουμε για να τα στηρίξει αλλά εκείνη αντ' αυτού αναγκαστικά έπρεπε να τα πατήσει στον λαιμό για να μην μπορέσουν να αρθρώσουν την αλήθεια τους. Η μητέρα ήταν το "γάντι" που φορούσε ο πατέρας και οι υπόλοιποι φίλοι του ζεύγους για να μη φαίνονται τα δαχτυλικά τους αποτυπώματα."

"Υπάρχει κατατεθημένο το υλικό που το ίδιο το αγόρι είχε βρει." είπε ακόμη ο συγγραφέας.

Απάντηση σε όλα όσα ακούστηκαν από την φίλη της μητέρας αλλά και τον συγγραφέα, έδωσε ο δικηγόρος του πατέρα, Νεκτάριος Ψύλος.

