Σεξουαλικός εκβιασμός: Τι είναι και τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Τι είναι ο σεξουαλικός εκβιασμός (sextortion), τι επιπτώσεις έχει και πώς μπορούμε να προστατέψουμε τα παιδιά μας.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ανησυχητική αύξηση των υποθέσεων σεξουαλικού εκβιασμού (sextortion), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ως στόχο εφήβους, σύμφωνα με την παγκόσμια εταιρία ψηφιακής ασφάλειας ESET. Πολλά περισσότερα θύματα μπορεί να ντρέπονται να προχωρήσουν σε καταγγελία. Οι γονείς και οι κηδεμόνες πρέπει να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο διαδίκτυο και να μάθουν μερικές συμβουλές βέλτιστης πρακτικής για τον περιορισμό τους.

Sextortion είναι ένα είδος εκβιασμού όπου ο δράστης εξαπατά ή εξαναγκάζει το θύμα να μοιραστεί ιδιαίτερα προσωπικές φωτογραφίες ή βίντεο και στη συνέχεια απειλεί να δημοσιοποιήσει το υλικό, αν το θύμα δεν τον πληρώσει ή αν δεν δεχτεί να στείλει περισσότερες φωτογραφίες ή βίντεο.

Τα θύματα γίνονται διαδικτυακά φίλοι με άτομα που κρύβουν την πραγματική τους ταυτότητα και μετά εξαπατώνται για να στείλουν στους απατεώνες εικόνες ή βίντεο σεξουαλικής φύσης. Στη συνέχεια, τα θύματα αντιμετωπίζουν πιέσεις για περισσότερο τέτοιο υλικό (ή περισσότερα χρήματα), αλλιώς θα δημοσιοποιήσουν το περιεχόμενο στους φίλους και στην οικογένεια του θύματος.

Τα παιδιά και οι νεαροί ενήλικες αποτελούν όλο και περισσότερο στόχο για τέτοιες επιθέσεις εκβιασμού, καθώς είναι συνήθως πιο εύπιστοι και επομένως πιο εύκολο να τους ξεγελάσουν οι επιτιθέμενοι. Είναι μια απειλή που μπορεί να στοχεύει και τα δύο φύλα, αν και το FBI των ΗΠΑ προειδοποίησε πρόσφατα για την κατακόρυφη αύξηση των περιστατικών εκβιασμού με στόχο έφηβα αγόρια.

Η προοπτική να κυκλοφορήσουν γυμνές φωτογραφίες ή βίντεο σε φίλους και συγγενείς μπορεί να προκαλέσει σοβαρό συναισθηματικό και ψυχικό τραύμα στα θύματα. Τα παιδιά που πέφτουν θύματα επιθέσεων, συχνά ντρέπονται ή φοβούνται να ζητήσουν βοήθεια από φίλους, γονείς ή δασκάλους. Μπορεί να υποκύψουν στον εκβιασμό και έτσι μπορεί ο επιτιθέμενος να απαιτήσει περισσότερες φωτογραφίες ή χρήματα.

Τα περιστατικά αυτά μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να έχουν τραγική κατάληξη:

* Το 2016, η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι τουλάχιστον τέσσερις αυτοκτονίες είχαν συνδεθεί με υποθέσεις σεξουαλικού εκβιασμού, οι οποίες δεν είχαν καταγγελθεί.

* Το Μάιο του 2022, ένας 17χρονος αυτοκτόνησε αφού ένας κυβερνοεγκληματίας προσπάθησε να τον εκβιάσει και να του αποσπάσει χιλιάδες δολάρια.

* Τον Ιούνιο του 2022 κάτι παρόμοιο συνέβη σε ένα άλλο 17χρονο αγόρι στον Καναδά, αφού τον προσέγγισαν στο Snapchat.

* Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, ένας Αμερικανός καταδικάστηκε σε 18 χρόνια φυλάκιση, αφού εκβίασε ένα αγόρι λυκείου που είχε προσεγγίσει διαδικτυακά για να κάνει σεξ μαζί του τρεις φορές και να καταγράψει τις πράξεις σε βίντεο.

Πώς μπορώ να προστατεύσω το παιδί μου από τον εκβιασμό;

Οι γονείς και οι κηδεμόνες πρέπει πρώτα να κατανοήσουν οι ίδιοι τους κινδύνους και στη συνέχεια να μοιραστούν τη γνώση τους με τα παιδιά τους. Οι νέοι πρέπει να αισθάνονται ότι μπορούν να απευθυνθούν στους γονείς τους για βοήθεια αν εμπλακούν σε υπόθεση σεξουαλικού εκβιασμού. Αν συμβεί:

1. Σταματήστε κάθε επικοινωνία με τον εκβιαστή.

2. Μην υποκύψετε δίνοντας χρήματα.

3. Αποθηκεύστε όσο το δυνατόν περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων στιγμιότυπων οθόνης των μηνυμάτων ή αποθηκευμένων εικόνων.

4. Προχωρήστε σε καταγγελία στην αστυνομία και στη σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα.

Αν ο εκβιαστής προσπάθησε να μοιραστεί το περιεχόμενο στο διαδίκτυο, οι περισσότεροι αξιόπιστοι δικτυακοί τόποι κοινωνικής δικτύωσης διαθέτουν πολιτικές για την αφαίρεσή του. Αν και οι περισσότερες απειλές sextortion περιλαμβάνουν κοινωνική μηχανική και όχι κακόβουλο λογισμικό, ωστόσο η πρόληψη είναι ο καλύτερος τρόπος δράσης σε αυτές τις περιπτώσεις. Μερικά βασικά βήματα είναι:

1. Να είστε προσεκτικοί στο διαδίκτυο: οι άνθρωποι δεν είναι πάντα αυτοί που λένε ότι είναι.

2. Ρυθμίστε τους λογαριασμούς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από δημόσιους σε ιδιωτικούς.

3. Μη στέλνετε βίντεο ή φωτογραφίες σε κάποιον που δεν έχετε συναντήσει στην πραγματική ζωή.

4. Ποτέ μην μοιράζεστε προσωπικές φωτογραφίες ή βίντεο του εαυτού σας ή οποιουδήποτε άλλου - δεν έχετε κανέναν έλεγχο για το τι θα συμβεί με τις φωτογραφίες ή τα βίντεο στη συνέχεια.

5. Αγνοήστε μηνύματα από αγνώστους και να είστε επιφυλακτικοί σε οποιονδήποτε θέλει να μεταφέρει τη συζήτηση σε άλλη πλατφόρμα - τέτοιες προσπάθειες τυχαίνει επίσης να είναι ένα από τα προειδοποιητικά σημάδια μιας ρομαντικής απάτης.

6. Μιλήστε στους γονείς αν νομίζετε ότι έχετε γίνει στόχος.

Ταυτόχρονα, υπενθυμίστε στα παιδιά τη σημασία της χρήσης ισχυρών και μοναδικών κωδικών πρόσβασης, αξιόπιστου λογισμικού ασφαλείας και της αποφυγής κλικ σε συνδέσμους ή της λήψης συνημμένων αρχείων σε ανεπιθύμητα μηνύματα.

