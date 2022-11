Πολιτισμός

Ελλάδα και ΕΟΤ μεγάλοι νικητές στα Travvy Awards

Τέσσερις κορυφαίες παγκόσμιες τουριστικές διακρίσεις της Ελλάδας στα Travvy Awards 2022 των ΗΠΑ.

Τέσσερις κορυφαίες διακρίσεις απέσπασαν η Ελλάδα και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού στα Travvy Awards 2022, που θεωρούνται ως ένας από τους εγκυρότερους θεσμούς της τουριστικής βιομηχανίας των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα κατέλαβε την 1η θέση (Gold) στις κατηγορίες:

- Καλύτερος Προορισμός στην Ευρώπη (Best Destination Europe)

- Καλύτερος Προορισμός στη Μεσόγειο (Best Destination Mediterranean)

- Καλύτερος Ευρωπαϊκός Προορισμός Κρουαζιέρας (Best Cruise Destination - Europe)

Επίσης, ο ΕΟΤ αναδείχθηκε ως ο 2ος (Silver) Καλύτερος Οργανισμός Τουρισμού στην Ευρώπη (Best Tourism Board - Europe).

Τα Travvy Awards αναγνωρίζουν κάθε χρόνο την αριστεία στον τουριστικό τομέα, επιβραβεύοντας τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικά προϊόντα, εθνικούς οργανισμούς τουρισμού και προορισμούς σε όλον τον κόσμο για τα εξαιρετικά επιτεύγματά τους. Στη σχετική ψηφοφορία για την ανάδειξη των νικητών στις επιμέρους κατηγορίες (αεροπορικές εταιρείες, προορισμοί, ξενοδοχεία και θέρετρα, εταιρείες κρουαζιέρας, τουριστικοί πράκτορες, ταξιδιωτικά γραφεία κ.ά.) συμμετέχουν χιλιάδες στελέχη της τουριστικής αγοράς, που με τις επιλογές τους αναδεικνύουν αυτούς που καινοτομούν και ταυτόχρονα προσφέρουν υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στους επισκέπτες και τους πελάτες τους.

Η τελετή απονομής της φετινής 8ης διοργάνωσης των βραβείων πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου στο Hilton Fort Lauderdale Marina της Φλόριντα, ενώ τα ελληνικά βραβεία παρέλαβε ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ ΗΠΑ και Καναδά, Κωνσταντίνος Χαροκόπος, ο οποίος δήλωσε: «Αποτελεί μεγάλη τιμή να βραβευόμαστε από τα Travvy Awards, καθώς οι διακρίσεις αυτές προέρχονται από αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα τους ανθρώπους του τουριστικού κλάδου».

Τα Travvy Awards διοργανώνουν το site TravelPulse.com και το περιοδικό AGENTatHOME του ομίλου Northstar Travel Group, με τους νικητές να παρουσιάζονται αναλυτικά στην online και έντυπη έκδοσή τους, αντίστοιχα.

