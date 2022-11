Κόσμος

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Μπάιντεν – Τραμπ σε κρίσιμη μονομαχία

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι αναμετρώνται την ώρα που ο Τραμπ «απειλεί» να επιστρέψει και ο Μπάιντεν χάνει έδαφος.

Οι Αμερικανοί καλούνται σήμερα στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές που είναι κρίσιμες για το πολιτικό μέλλον του Τζο Μπάιντεν και του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φλερτάρει φανερά με μια υποψηφιότητα στις προεδρικές του 2024.

Ο δημοκρατικός πρόεδρος κάλεσε τη χώρα να «υπερασπιστεί τη δημοκρατία» και την ίδια στιγμή ο ρεπουμπλικάνος προκάτοχός του υποσχόταν μια «πολύ μεγάλη ανακοίνωση» την ερχόμενη εβδομάδα -αφήνοντας να εννοηθεί πως θα κάνει μια νέα απόπειρα για να εκλεγεί πρόεδρος.

Σε όλη τη χώρα, τα εκλογικά τμήματα θα ανοίξουν από τις 6 ή 7 το πρωί (13:00 ή 14:00 ώρα Ελλάδας) ανάλογα με την πολιτεία σήμερα, την πρώτη Τρίτη που ακολουθεί την πρώτη Δευτέρα του Νοεμβρίου, σύμφωνα με την παράδοση για τις εθνικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι θα ψηφίσουν για το σύνολο της Βουλής των Αντιπροσώπων, για το ένα τρίτο της Γερουσίας και για μια σειρά θέσεων αιρετών αξιωματούχων. Δημοψηφίσματα για το δικαίωμα στην άμβλωση θα διεξαχθούν επίσης σήμερα σε τέσσερις πολιτείες: την Καλιφόρνια, το Βερμόν, το Κεντάκι και το Μίσιγκαν.

Έπειτα από μια λυσσαλέα προεκλογική εκστρατεία επικεντρωμένη στον πληθωρισμό, οι ρεπουμπλικάνοι φαίνονται όλο και πιο πεπεισμένοι για τις πιθανότητές τους να στερήσουν από τον Τζο Μπάιντεν τις πλειοψηφίες του στο Κογκρέσο.

«Αν θέλετε να βάλετε τέλος στην καταστροφή της χώρας σας και να σώσετε το αμερικανικό όνειρο, οφείλετε να ψηφίσετε αύριο ρεπουμπλικάνους», τόνισε ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, πανταχού παρών σ' αυτή την προεκλογική εκστρατεία, σε μια ύστατη προεκλογική συγκέντρωση χθες, Δευτέρα, το βράδυ στο Οχάιο, ένα από τα βιομηχανικά προπύργια της χώρας.

Τριγυρισμένος από μια πλημμυρίδα από κόκκινα κασκέτα, ο 76χρονος δισεκατομυριούχος ανακοίνωσε πως θα κάνει «μια πολύ μεγάλη ανακοίνωση την Τρίτη 15 Νοεμβρίου στο Μαρ-α-Λάγκο», την κατοικία του στη Φλόριντα, ξέροντας καλά πως μια νίκη των υπαρχηγών του στις σημερινές ψηφοφορίες θα μπορούσε να του προσφέρει το ιδεώδες εφαλτήριο για μια υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ο πληθωρισμός, πάνω απ' όλα

Οι εκλογές αυτές των μέσων της προεδρικής θητείας, που διεξάγονται δύο χρόνια μετά τις προεδρικές του 2020, αποτελούν επίσης ένα δημοψήφισμα για τον ένοικο του Λευκού Οίκου. Το κόμμα του προέδρου σπάνια ξεφεύγει από μια ψήφο τιμωρίας.

Μέχρι τέλους, το στρατόπεδο του Τζο Μπάιντεν επιδίωξε να συγκεντρώσει τις ψήφους της αριστεράς και του κέντρου παρουσιάζοντας τη ρεπουμπλικανική αντιπολίτευση ως απειλή για τη δημοκρατία και τα κοινωνικά κεκτημένα, όπως το δικαίωμα στην άμβλωση.

«Ξέρουμε πως η δημοκρατία μας είναι σε κίνδυνο», δήλωσε ο 79χρονος πρόεδρος σε μια τελευταία προεκλογική συγκέντρωση χθες, Δευτέρα, το βράδυ στο Μέριλαντ, στις πύλες της Ουάσινγκτον.

Όμως η άνοδος των τιμών -8,2% κατά μέσο όρο σε διάστημα έτους- παραμένει μακράν η κύρια ανησυχία των Αμερικανών και οι προσπάθειες του Τζο Μπάιντεν να εμφανιστεί ως «ο πρόεδρος της μεσαίας τάξης» δεν φαίνεται να καρποφορούν.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις, η ρεπουμπλικανική αντιπολίτευση έχει πολλές πιθανότητες να πάρει τουλάχιστον 10 με 25 έδρες στην κάτω βουλή - αρκετές για να έχει εκεί την πλειοψηφία. Οι δημοσκόποι είναι πιο συγκρατημένοι όσον αφορά τη Γερουσία, αλλά οι ρεπουμπλικάνοι φαίνεται να έχουν κι εκεί το πλεονέκτημα.

Ενδεχόμενη απώλεια του ελέγχου των δύο σωμάτων του Κογκρέσου θα είχε βαριές συνέπειες για τον δημοκρατικό πρόεδρο, ο οποίος μέχρι τώρα λέει πως έχει την «πρόθεση» να είναι υποψήφιος το 2024, οπότε και θα επαναληφθεί ενδεχομένως η μονομαχία του 2020.

Χθες, Δευτέρα, το βράδυ, ο πρόεδρος διαβεβαίωσε πως είναι «αισιόδοξος» αναφορικά με την έκβαση της ψηφοφορίας. Παραδέχθηκε πάντως πως θα είναι «δύσκολο» να διατηρήσει τον έλεγχο της Βουλής.

Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος των Αμερικανών γι' αυτές τις εκλογές είναι το γεγονός ότι περισσότεροι από 43 εκατομμύρια απ' αυτούς είχαν ήδη ψηφίσει χθες το βράδυ στις εκλογές αυτές, εκ των προτέρων ή με επιστολική ψήφο.

Τα αποτελέσματα μερικών από τις πιο αμφίρροπες μονομαχίες ενδέχεται πάντως να χρειαστεί να περάσουν μέρες μέχρι να ανακοινωθούν.

Μονομαχίες

Συγκεκριμένα οι ενδιάμεσες εκλογές θα παιχτούν σε μια φούχτα πολιτείες-κλειδιά - τις ίδιες που ήταν αμφίρροπες και στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Όλοι οι προβολείς είναι έτσι στραμμένοι στην Πενσιλβάνια, πρώην προπύργιο της χαλυβουργίας, όπου ο πολυεκατομμυριούχος ρεπουμπλικάνος χειρουργός Μεχμέτ Οζ, που υποστηρίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ, αντιμετωπίζει τον δημοκρατικό πρώην δήμαρχο μιας μικρής πόλης Τζον Φέτερμαν για την πιο διαφιλονικούμενη θέση στη Γερουσία, καθώς απ' αυτή την έδρα θα εξαρτηθεί πιθανότατα η ισορροπία των εξουσιών στην άνω βουλή με τις τεράστιες εξουσίες.

Όπως το 2020, η Τζόρτζια είναι κι αυτή στην καρδιά της αντιπαράθεσης. Ο δημοκρατικός Ράφαελ Γουόρνοκ, πρώτος μαύρος βουλευτής που εξελέγη ποτέ σ' αυτή την πολιτεία του αμερικανικού Νότου, επιχειρεί να επανεκλεγεί με αντίπαλο τον Χέρσελ Γουόκερ, αφροαμερικανό πρώην αθλητή, ο οποίος υποστηρίζεται επίσης από τον πρώην πρόεδρο.

Η Αριζόνα, το Οχάιο, η Νεβάδα, το Ουισκόνσιν και η Βόρεια Καρολίνα είναι επίσης θέατρα σφοδρών μαχών, όπου οι δημοκρατικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με υποψηφίους του Ντόναλντ Τραμπ που ορκίζονται απόλυτη πίστη στον πρώην ένοικο του Λευκού Οίκου.

Οι μονομαχίες αυτές τροφοδοτούνται με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, με αποτέλεσμα οι εκλογές αυτές να έχουν καταστεί οι πιο ακριβές ενδιάμεσες εκλογές στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

