“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Έκλεβαν καταλύτες με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο

Εξιχνιάστηκαν εννέα περιπτώσεις. Δύο συλλήψεις, αναζητούνται οι συνεργοί τους.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 6 Νοεμβρίου, στο "Ελ.Βενιζέλος", από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, ένας 34χρονος και μια 25χρονη κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο συλληφθείς, μαζί με συνεργούς του, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς να κινούνται με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο στους χώρους του εμπορικού πάρκου του αεροδρομίου και να προσπαθούν να αφαιρέσουν καταλύτη από σταθμευμένο όχημα.

Ύστερα από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο που επέβαιναν οι δράστες και το οποίο είχε ενοικιαστεί στο όνομα της 25χρονης. Αμέσως μετά το ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον 34χρονο, ο οποίος οδηγούσε, ενώ διέφυγαν οι συνεργοί του και αναζητούνται.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε σε σπίτι των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εξαρτήματα αυτοκινήτων, πλήθος συμβολαίων για ενοικίαση αυτοκινήτων και τιμολόγιο για πώληση παλαιών σιδήρων και καλωδίων.

Οι φερόμενοι ως δράστες πωλούσαν άμεσα τους κλεμμένους καταλύτες προκειμένου να είναι αδύνατος ο εντοπισμός και η ταυτοποίησή τους.Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν 9 περιπτώσεις κλοπής καταλυτών από σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σημειώνεται, ότι ο 34χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

