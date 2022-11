Ζώδια

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: η έκλειψη Σελήνης και οι επιδράσεις της (βίντεο)

Διάβασέ μου το...

Αναλυτικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

"Πολλές φορές σε μία έκλειψη, μπορεί να γίνουν αλλαγές που είναι καλές, όμως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το τι λέμε", είπε η αστρολόγος της εκπομπής ξεκινώντας, για την έκλειψη Σελήνης που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και η επίδρασή της συνεχίζει για 14 ημέρες.

Εκτός από τα οικονομικά, η Λίτσα Πατέρα προειδοποιεί ότι καλό είναι να διαφυλάξουμε σχέσεις και συνεργασίες αλλά και το παρασκήνιο στα διλήμματα που θα κληθούμε να επιλέξουμε.

Ποια ζώδια δεν θα εππηρεαστούν τόσο από την έκλειψη;

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

