Γλυκά Νερά - Δολοφονία Καρολάιν: Αλλαγή στην επικοινωνία της μικρής Λυδίας με τους γονείς του συζυγοκτόνου

Τι αναμένεται να αλλάξει στην επικοινωνία της μικρής Λυδίας με τους γονείς του συζυγοκτόνου. Ποια είναι η πρώτη αντίδραση του καθ' ομολογίαν δολοφόνου της Καρολάιν.



Αναταρράξεις στην οικογένεια του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου έχει προκαλέσει η είδηση για τη μετεγκατάσταση της Σουζάνας Κράουτς και της μικρής Λυδίας από την Αλόννησο στις Φιλιππίνες.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τα πλέον επίσημα χείλη και προκάλεσε την έντονη αντίδραση του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου, ο οποίος μέσα από τις φυλακές, με μία λιτή ανακοίνωση έπαψε από τα καθήκοντά του τον δικηγόρο του Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη.

Σύμφωνα με το ρεποτάζ, οι γονείς της δολοφονημένης γυναίκας ζήτησαν από το Δικαστήριο να προσδιορίσει έναν νέο τρόπο επικοινωνίας με τους γονείς του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, αφού η φυσική τους επικοινωνία κρίνεται αδύνατη, λόγω απόστασης.

Νομικοί κύκλοι πιθανολογούν ότι το Δικαστήριο θα ορίσει επικοινωνία μέσω skype προκειμένου η γιαγιά και ο παππούς της μικρής Λυδίας να βλέπουν το παιδί, το οποίο ξεκινά μία νέα ζωή στις Φιλιππίνες, στην οικογένεια της ετεροθαλούς αδερφής της Κάρολαϊν, μαζί με τη γιαγιά της Σούζα, η οποία έχει την επιμέλειά της και τη γονική μέριμνα, ιδιότητες που έχουν αφαιρεθεί από τον δολοφόνο.

Η συζήτηση για τον ορισμό του νέου τρόπου επικοινωνία θα γίνει στο Εφετείο Αθηνών στις 25 Νοεμβρίου, και κάπως έτσι θα κλείσει ένα μαύρο κεφάλαιο στη ζωή της μικρής Λυδίας, που μέχρι να συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας της δε θα μπορεί να συναντήσει και να συνομιλήσει με τον δολοφόνο της μητέρας της.

Να σημειωθεί ότι στην Αλόννησο παραμένει ο πατέρας της Κάρολαϊν, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και είναι καθηλωμένος σε αμαξίδιο. Οι παιδοψυχολόγοι που έχουν εξετάσει τη μικρή Λυδία υποστηρίζουν πως το κατάλληλο περιβάλλον για το παιδί θα ήταν οι Φιλιππίνες και όχι η Αλόννησος. H Σουζάνα και η μικρή Λυδία έφυγαν από την Ελλάδα υπό άκρα μυστικότητα στις 9 Οκτωβρίου για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

