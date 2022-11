Κόσμος

Πέθανε ο Έβελυν ντε Ροθτσαϊλντ

Έφυγε από τη ζωή ο Έβελυν ντε Ροθτσαϊλντ. Είχε συμβουλεύσει ακόμη και τη Βασίλισσα Ελισάβετ.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, ο Βρετανός τραπεζίτης, Έβελυν ντε Ροθτσαϊλντ.

Πέθανε «ειρηνικά στο σπίτι του», ανέφερε η Ένωση Τύπου του Ηνωμένου Βασιλείου, επικαλούμενη δήλωση της οικογένειάς του.

Από το 1976, ο Ρόθτσαΐλντ διετέλεσε επί 27 χρόνια πρόεδρος της N.M. Rothschild & Sons. Μεταξύ των πολλών άλλων ρόλων της, η τράπεζα που σήμερα είναι γνωστή ως Rothschild & Co. βοήθησε στη χρηματοδότηση της νίκης του Δούκα του Ουέλινγκτον επί του Ναπολέοντα το 1815 στη μάχη του Βατερλώ.

Προτού αποχωρήσει το 2003, ο Ρόθτσαϊλντ πέτυχε τον -από καιρό προγραμματισμένο- στόχο της συνένωσης της επιχείρησης του Λονδίνου με την αντίστοιχη γαλλική Rothschild & Compagnie Banque. Αυτό θεωρήθηκε ως ένα βασικό βήμα για να παραμείνει ανταγωνιστικός με τις πολύ νεότερες -αλλά και μεγαλύτερες- πολυεθνικές τράπεζες.

«Η πρώτη σημαντική δύναμη της οικογένειας είναι η ενότητα», δήλωσε στους New York Times το 1996, όταν ο ίδιος και ο ξάδελφός του, Ντέιβιντ ντε Ρόθτσαϊλντ, επικεφαλής του γαλλικού οίκου, είχαν ανακοινώσει τη νέα τους συνεργασία.

Ο περιβόητος τραπεζίτης είχε δώσει οικονομικές συμβουλές ακόμη και στη βασίλισσα Ελισάβετ Β' της Βρετανίας.

Evelyn de Rothschild, scion of the Rothschild banking dynasty who counted Queen Elizabeth II among those who sought his financial advice, dies aged 91 https://t.co/97oZryKf0d — Bloomberg (@business) November 8, 2022

