Οικονομία

Έρευνες για φυσικό αέριο σε Κρήτη – Πελοπόννησο: εκδόθηκε η Navtex

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκδόθηκε η NAVTEX για το πρόγραμμα εξερεύνησης για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στα ανοιχτά της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, εκδόθηκε η Navtex που δεσμέυει τα σημεία που θα γίνουν σεισμικές έρευνες για φυσικό αέριο σε Πελοπόννησο και Κρήτη.

Πιο συγκεκριμένα, η NAVTEX που εξέδωσε ο Σταθμός Ηρακλείου προβλέπει ότι από σήμερα 8 Νοεμβρίου 2022 και μέχρι νεωτέρας, δεσμεύονται περιοχές στο Ιόνιο Πέλαγος, το Δυτικό Πέλαγος και δυτικά και ανατολικά της Κρήτης, προκειμένου το πλοίο Nanco Swift να πραγματοποιήσει ανάπτυξη εξοπλισμού και σεισμικές έρευνες.

Μέσα σε ελάχιστον χρόνο τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τη δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1, τόσο για τις έρευνες φυσικού αερίου όσο και για το άνοιγμα της Ελλάδας στη Λιβύη.

Το τηλεοπτικό κανάλι Α Χαμπέρ που πρόσκειται στην τουρκική κυβέρνηση σχολίασε μάλιστα ότι πρόκειται για μια αιφνίδια δήλωση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πως αποτελεί μια κίνηση φυσικού αερίου κατά της Τουρκίας.

Πάντως τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης καθαρά αιφνιδιασμένα μετέδωσαν ειδησεογραφικά τη δήλωση χωρίς ωστόσο να τη σχολιάσουν, ανέφερε η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.





Αντιδράσεις προκάλεσε στον τουρκικό Τύπο και η συνέντευξη του αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνη, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Ενώπιος Ενωπίω" το βράδυ της Κυριακής.

Χαρακτηριστικά, η εφημερίδα Χουριέτ εκφράζει τη δυσαρέσκειά της στην ερώτηση προς τον Τζωρτζ Τσούνη. «Περίεργη ερώτηση στον Πρέσβη των ΗΠΑ» είναι ο τίτλος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η οποία επικρίνει τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ερώτηση «Αν πολεμήσουμε με Τουρκία ποια θα είναι η στάση των ΗΠΑ;». Η Χουριέτ ερμηνεύει την απάντηση Τζωρτς Τσούνη πως οι ΗΠΑ δεν θα ανακατευτούν.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσαβούσογλου για Τζιτζικώστα: Τεχνικό πρόβλημα καθυστέρησε την είσοδό του στην Τουρκιά, αλλά….

Γλυκά Νερά - Δολοφονία Καρολάιν: Αλλαγή στην επικοινωνία της μικρής Λυδίας με τους γονείς του συζυγοκτόνου

Θεσσαλονίκη - τροχαίο: νεκρός 28χρονος οδηγός μηχανής