Βουλγαρία: Νεκρός αστυνομικός στα σύνορα με την Τουρκία

Τι αναφέρουν οι Βούλγαροι για το αιματηρό περιστατικό με θύμα έναν αστυνομικό.

Αιματηρό επεισόδιο, με έναν Βούλγαρο αστυνομικό νεκρό, σημειώθηκε τη νύχτα στα βουλγαροτουρκικά σύνορα.

Σύμφωνα με τον γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών της Βουλγαρίας, Πεταρ Τοντοροφ, το επεισόδιο σημειώθηκε στη μεθόριο της επαρχίας Ελχοβο, κοντά στο χωριό Γκολιαμ Ντερβεντ, όπου ο αστυνομικός Πέταρ Μπατσαροφ δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι και ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Σύμφωνα με τον Βούλγαρο αξιωματούχο ο αστυνομικός συμμετείχε σε νυχτερινή περιπολία όταν εντόπισε μια τρύπα στον αγκαθωτό φράχτη που έχει υψώσεις στην συν οριογραμμή η κυβέρνηση της Σόφιας.

«Βγαίνοντας από το όχημα, ο αστυνομικός μας έστρεψε τον φακό στο κόψιμο του εν λόγω φράχτη, και αμέσως μετά ακολούθησε ένας πυροβολισμός από την τουρκική πλευρά, που τον πέτυχε στο κεφάλι. Ο αρχιφύλακας που ήταν μαζί δέχθηκε επίσης πυροβολισμούς αλλά πρόλαβε και καλύφθηκε. Έπεσαν 10-15 πυροβολισμοί. Η ομάδα από την οποία προήλθαν οι πυροβολισμοί υποχώρησε βαθιά στο εσωτερικό της Τουρκίας».

Οι βουλγαρικές αρχές συγκλίνουν στην εκδοχή της εμπλοκής στο επεισόδιο διακινητών, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι πυροβολισμοί να ερρίφθησαν από μετανάστες, που εξαφανίστηκαν στο τουρκικό έδαφος. Βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι «η πρέσβης της Τουρκίας στη Σόφια, Αγιλιν Σεκιτσκοκ κλήθηκε στο βουλγαρικό Υπουργείο Εξωτερικών για το τραγικό περιστατικό.

