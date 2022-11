Life

Αρβανιτάκη και Ζουγανέλη... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο σπουδαίες τραγουδίστριες μοιράζονται τα μυστικά της συνεργασίας του με το Νίκο Χατζηνικολάου, σε μία εμφάνιση - έκπληξη.

Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου, στις 00:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Ελευθερία Αρβανιτάκη και την Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Οι δύο σπουδαίες τραγουδίστριες αποκαλύπτουν μυστικά από τη συνεργασία τους στη μουσική σκηνή.

Θυμούνται στιγμές από την επαγγελματική και προσωπική τους πορεία, και σχολιάζουν πώς το διαδίκτυο έχει επηρεάσει τους νέους και το σύγχρονο τραγούδι.

Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου, στις 00:30, η Ελευθερία Αρβανιτάκη και η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μιλούν για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και σε μια εμφάνιση-έκπληξη, τραγουδούν μαζί για τους τηλεθεατές του «Ενώπιος Ενωπίω».

#EnwpiosEnwpiw

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου - Δέσποινα Μανδρανή