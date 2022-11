Πολιτική

Ακρίβεια - Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δημιουργεί υπερπληθωρισμό κερδών για τους λίγους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Οι εργαζόμενοι περνούν πάρα πολύ δύσκολα σε αυτές τις ακραίες συνθήκες πληθωρισμού», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Tην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας συνάντησε στο γραφείο του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε τον πληθωρισμό κερδών και υπερκερδών που ευνοούν οι κυβερνητικές επιλογές σε μια σειρά από τομείς όπως είναι για παράδειγμα η ενέργεια, την ώρα που η αγοραστική δύναμη της πλειοψηφίας των πολιτών συρρικνώνεται δραματικά.

«Οι εργαζόμενοι περνούν πάρα πολύ δύσκολα σε αυτές τις ακραίες συνθήκες πληθωρισμού και δυστυχώς η κυβέρνηση μέσα από την αβουλία της, επιτρέπει συνεχώς να μειώνονται τα εισοδήματά τους και η αγοραστική τους δύναμη», σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι με μηνιαίο εισόδημα μέχρι τα 750 ευρώ έχουν χάσει το 40% της αγοραστικής τους δύναμης και οι εργαζόμενοι με μηνιαίο εισόδημα ως τα 1.100 ευρώ περίπου το 14%, ενώ την ίδια στιγμή στον τομέα την ενέργειας έχουμε πολιτικές οι οποίες δημιουργούν υπερπληθωρισμό κερδών για τους λίγους. Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε επίσης και στις συνέπειες που υφίσταται το εισόδημα των νοικοκυριών από το χάσμα μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανεισμού των τραπεζών.

«Όλα αυτά είναι ζητήματα που έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί για να έχουμε μία δίκαιη πολιτική μείωσης της έκτασης των ανισοτήτων και μεγαλύτερης προστασίας των μεσαίων στρωμάτων και των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Από την πλευρά του ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Κ.Ε. σημείωσε σχετικά με το καλάθι του νοικοκυριού, θεσμό που εισήγαγε το υπουργείο Ανάπτυξης ότι «ο πληθωρισμός δεν παλεύεται με επικοινωνιακά τρικ» και επέμεινε στην αναγκαιότητα μείωσης του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσαβούσογλου για Τζιτζικώστα: Τεχνικό πρόβλημα καθυστέρησε την είσοδό του στην Τουρκιά, αλλά….

Γλυκά Νερά - Δολοφονία Καρολάιν: Αλλαγή στην επικοινωνία της μικρής Λυδίας με τους γονείς του συζυγοκτόνου

Θεσσαλονίκη - τροχαίο: νεκρός 28χρονος οδηγός μηχανής