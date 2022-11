Κοινωνία

Αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο της Αθήνας: Βρέθηκαν μαχαιρωμένοι στον δρόμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκαρισμένοι οι περίοικοι από το θέαμα σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Πανικός προκλήθηκε μετά από αιματηρό επεισόδιο που συνέβη περίπου στις 12 το μεσημέρι, με τρεις Αλγερινους μέσα σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας.

Αναστάτωση επικράτησε στην περιοχή, όταν μετά τη συμπλοκή στο διαμέρισμα, οι δύο από τους τρεις άνδρες, βρέθηκαν μαχαιρωμένοι ο ένας μέσα σε φαρμακείο και ο άλλος στον δρόμο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως.

Και οι δύο τραυματίες, μεταφέρθηκαν στο ΓΝΑ, ενώ μέχρι ώρας, δεν έχει γίνει γνωστό ποιο ήταν το διαμέρισμα που εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Άρτα: Μαθητής έμεινε παράλυτος μετά από ξυλοδαρμό από συμμαθητή του

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: η έκλειψη Σελήνης και οι επιδράσεις της (βίντεο)

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Μπάιντεν – Τραμπ σε κρίσιμη μονομαχία