Life

“The 2Night Show”: Οι καλεσμένοι έκπληξη της Τρίτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το 'The 2Night Show" της Τρίτης είναι αντρική υπόθεση. Ποιους υποδέχεται στο πλατό ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:30 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Στέλιο Κρητικό και τους γιους του, Μιχαήλ Άγγελο και Άρη. Ο πολυτάλαντος ηθοποιός περιγράφει πώς βίωσε την πατρότητα σε μικρή ηλικία, τον αγώνα επιβίωσης που δίνει καθημερινά, τη συγγραφή παιδικών βιβλίων και την υπέροχη σχέση που έχει με τα τέσσερα παιδιά του. Γιατί ο Μιχαήλ Άγγελος τον αποκαλεί «ωραίο τυπάκι»; Ζήλεψε ο μικρότερος Άρης για την εμπειρία του αδελφού του στο «Globetrotters»; Γιατί ο Στέλιος είχε απορρίψει την πρώτη δελεαστική πρόταση, για συμμετοχή στο «Survivor»; Πώς ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας τους στον κουμπάρο του, Μάρκο Σεφερλή; Τέλος, μαθαίνουμε για τα πρώτα βήματα του Μιχαήλ Αγγέλου στην υποκριτική, μέσα από τη σειρά «Τρία μίλια», για την καριέρα του Άρη στο stand up comedy και για τη συμμετοχή του Στέλιου, στη θεατρική παράσταση «Cock».





Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Ορέστης Ανδρεαδάκης. Ο επαγγελματίας «λάτρης» και κριτικός κινηματογράφου, μιλάει για την πολύχρονη πορεία του, καθώς και για τις εκπομπές που παρουσίαζε, ενώ μοιράζεται χαρακτηριστικές στιγμές από συνεντεύξεις του, με διάσημους αγαπημένους ηθοποιούς. Θυμάται τον «ευγενή» Ντάνιελ Ντέι Λιούις, τον «αυθεντικό» Τζορτζ Κλούνεϊ, τον «αμίλητο» Ρόμπερτ Ντε Νίρο, τον άνετο Μπραντ Πιτ, την «ξινούλα» Αντζελίνα Τζολί και τον «στριφνό», Τζον Τραβόλτα. Πόσες εκατοντάδες αυτόγραφα έχει στην κατοχή του; Πώς αντιμετωπίζει την αγοραφοβία του, όταν βρίσκεται μέσα στο πλήθος; Γιατί οι εκπομπές κινηματογράφου σταμάτησαν να «πουλάνε»; Τέλος, ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σηκώνει την «αυλαία» και μας «συστήνει» τις φετινές εντυπωσιακές συμμετοχές.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30 & κάθε Πέμπτη στις 24:00





Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Άρτα: Μαθητής έμεινε παράλυτος μετά από ξυλοδαρμό από συμμαθητή του

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: η έκλειψη Σελήνης και οι επιδράσεις της (βίντεο)

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Μπάιντεν – Τραμπ σε κρίσιμη μονομαχία