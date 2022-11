Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Λύματα: αύξηση στο ιικό φορτίο έως 69%

Αναλυτικά οι περιοχές και η διακύμανση του ιικού φορτίου που παρατηρήθηκε από τους ειδικούς του ΕΟΔΥ.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της Τρίτης με την εβδομαδιαία ενημέρωση για τον αριθμό νεκρών, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, αλλά και για την γεωγραφική κατανομή τους ανά περιφερειακή ενότητα, από τον ΕΟΔΥ έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ.

Στην σχετική ανακοίνωση του ΕΟΔΥ αναφέρονται τα εξής:

"Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ.

Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου, των Χανίων, του Αγίου Νικολάου Λασιθίου, της Πάτρας, των Ιωαννίνων και της Κέρκυρας. Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των κατά τόπους Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

Συμπεράσματα: Την εβδομάδα 31 Οκτωβρίου έως 6 Νοεμβρίου 2022, παρατηρήθηκε αυξητική τάση σε σχέση με την εβδομάδα 24 έως 30 Οκτωβρίου 2022, στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα σε μίααπό τις οκτώ (1/8) περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ, πτωτικές τάσεις σε τέσσερεις περιοχές (4/8) του ΕΔΕΛ, ενώ σταθεροποίηση παρατηρήθηκε σε τέreiw (3/8) περιοχές. Καθαρά αυξητική τάση στο μέσο εβδομαδιαίο φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκε στην Αττική (+69%). Καθαρά πτωτικές τάσεις παρατηρήθηκαν στο Ηράκλειο (-46%), στον Άγιο Νικόλαο (-36%) και στην Πάτρα (-34%), ενώ οριακή ήταν η μείωση στα Ιωάννινα (-22%). Σταθεροποίηση στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκε στην Κέρκυρα (-6%), στα Χανιά (-6%), και στη Θεσσαλονίκη (+2%)"

Η εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

