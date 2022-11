Τοπικά Νέα

Γυναικοκτονία στη Μεσσήνη: σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Τραγωδία στην Μπούκα Μεσσήνης, όταν ένας άνδρας σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε.

Μία ακόμη γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στη Μεσσηνία, και συγκεκριμένα στη Μπούκα Μεσσήνης.

Θύμα φέρεται να είναι μία 61χρονη γυναίκα και δράστης ο 81χρονος σύζυγός της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας, αφού σκότωσε την σύζυγό του αυτοκτόνησε, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε δύο παιδιά και ότι ο 81χρονος ασχολούνταν με γεωτρήσεις.

