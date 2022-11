Οικονομία

Μητσοτάκης - COP27: Αναγκαία η συνεργασία για την ενεργειακή διασύνδεση

Στην παρέμβασή του, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και του συντονισμού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και στη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα στις εργασίες της συνόδου COP27 στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου. Συναντήθηκε, στο περιθώριο της διάσκεψης, με τον Ειδικό Απεσταλμένο του Προέδρου των ΗΠΑ για το Κλίμα, John Kerry, έλαβε μέρος στην εκδήλωση υψηλού επιπέδου για την πρωτοβουλία της Κύπρου και της Αιγύπτου όσον αφορά τον συντονισμό δράσεων κατά της κλιματικής αλλαγής στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, και συμπροήδρευσε σε στρογγυλή τράπεζα υψηλού επιπέδου για την ασφαλή πρόσβαση στο νερό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον John Kerry συζητήθηκε η συνεργασία Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και για την επίτευξη του στόχου περί μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών έως το 2050.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον συνομιλητή του για την προετοιμασία της διοργάνωσης της Διεθνούς Διάσκεψης «Our Ocean Conference» το 2024 στην Ελλάδα, αλλά και για τη στήριξη της χώρας μας στην πρωτοβουλία «Green Shipping Challenge» των ΗΠΑ και της Νορβηγίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες των ΗΠΑ για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της ναυτιλίας, τονίζοντας τον κομβικό ρόλο της ελληνόκτητης ποντοπόρου ναυτιλίας -της μεγαλύτερης στον κόσμο- για την επιτυχία οποιουδήποτε στόχου ανάπτυξης βιώσιμων λύσεων στον τομέα.

Η πρωτοβουλία «Green Shipping Challenge», που ανακοινώθηκε κατά την COP27, έχει στόχο την ενθάρρυνση κυβερνήσεων, λιμένων και ναυτιλιακών εταιρειών να προχωρήσουν με συγκεκριμένα βήματα στην απανθρακοποίηση του ναυτιλιακού τομέα, το αργότερο έως το 2050.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε ακόμα τον κ. Kerry για τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας ως προς τη διαφοροποίηση των πηγών και οδεύσεων ενέργειας και για τη μετατροπή της χώρας μας σε κόμβο μεταφοράς ενέργειας που συνδέει την Αφρική και την ανατολική Μεσόγειο με την ανατολική Ευρώπη.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός έλαβε μέρος, με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου και οικοδεσπότη της συνόδου COP27, Abdel Fattah El-Sisi και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, στην εκδήλωση υψηλού επιπέδου για την Πρωτοβουλία της Κύπρου και της Αιγύπτου «Coordinating Climate Change Actions in the Eastern Mediterranean & Middle East».

Στην παρέμβασή του, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και του συντονισμού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και στη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

«Είναι ανάγκη να συνεργαστούμε περαιτέρω όσον αφορά την ενεργειακή διασύνδεση. Πρόκειται για ζήτημα που έχει εξέχουσα σημασία για εμάς. Φυσικά εξετάζουμε, με τον Πρόεδρο Sisi, να αναπτύξουμε μια νέα, σημαντική διασύνδεση μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου, ώστε να είμαστε σε θέση να μεταφέρουμε φθηνή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές -που θα παράγεται σε αυτό το μέρος του κόσμου- όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις ευρωπαϊκές αγορές που αποζητούν πιο φθηνή ενέργεια που προέρχεται από ΑΠΕ», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που προκαλεί η κλιματική κρίση στο πεδίο της πολιτικής προστασίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στην ανάγκη διεύρυνσης των διακρατικών συνεργασιών.

«Όλοι αντιμετωπίζουμε καταστροφικά καιρικά φαινόμενα. Κάποιοι από μας αντιμετωπίζουμε συχνότερα πυρκαγιές, άλλοι μπορεί να αντιμετωπίζουν περισσότερες πλημμύρες. Και είναι σχετικά εύκολο και αποτελεσματικό να συνεργαζόμαστε όσον αφορά το να μοιραζόμαστε πόρους στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Για παράδειγμα, στις δασικές πυρκαγιές που βιώσαμε αυτό το καλοκαίρι -ευτυχώς ήταν πολύ λιγότερο καταστροφικές από τις φωτιές του προηγούμενου καλοκαιριού- η Ιορδανία αντέδρασε πολύ γρήγορα και μας έστειλε ένα ελικόπτερο.

Το ίδιο κάναμε με το Ισραήλ και το αντίστροφο. Θα παρότρυνα λοιπόν την ομάδα να εξετάσει τη δυνατότητα μιας πιο στενής συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το κάνουμε αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύω ότι θα ήταν ένα πολύ καλό μήνυμα για τον ευρωπαϊκό μηχανισμό RescEU να συμμαχήσει με χώρες στην περιοχή για να υπάρξουν κι άλλοι πόροι κοινής χρήσης, για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε συμβάντα που ξέρουμε ότι θα είναι όλο και πιθανότερα», προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

Η εν λόγω πρωτοβουλία ανακοινώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2018 και υποστηρίχθηκε εξ αρχής από την Ελλάδα. Οδήγησε στην κατάρτιση «Πλαισίου Πολιτικών και Μέτρων για την Κλιματική Κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή», το οποίο περιλαμβάνει έξι αλληλοϋποστηριζόμενους πυλώνες δράσεων. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η κατάρτιση Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης από τις χώρες της περιοχής, το οποίο θα εδράζεται στους έξι αυτούς πυλώνες.

Στο πλαίσιο των εργασιών της COP27, ο Πρωθυπουργός συμπροήδρευσε, μαζί με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης και Προεδρεύοντα στην Αφρικανική Ένωση, Macky Sall, στη στρογγυλή τράπεζα υψηλού επιπέδου για την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση στο νερό.

Στις τοποθετήσεις του ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η περιορισμένη πρόσβαση στο καθαρό νερό και οι ξηρασίες συνδέονται άρρηκτα με την κλιματική αλλαγή και επηρεάζουν μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, προσθέτοντας πως τα φαινόμενα αυτά αγγίζουν ολόκληρη η Μεσογειακή λεκάνη. Τόνισε ότι οι ξηρασίες αποτελούν μία πολυεπίπεδη πρόκληση που συμβάλλει σε μεταναστευτικές ροές και μετακινήσεις πληθυσμών και επισήμανε την ανάγκη να υλοποιηθούν συνεργασίες και κοινές πρωτοβουλίες για την αποτελεσματική διαχείριση υδάτινων πόρων.

