Σακελλαροπούλου για Σερβία: Η στρατηγική σχέση μας αποτελεί υπόδειγμα καλής γειτονίας (εικόνες)

Τι συζήτησαν με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό και ΥΠΕΞ της Σερβίας Ίβιτσα Ντάσιτς τόσο η ΠτΔ, όσο εν συνεχεία και ο Νίκος Δένδιας.

Οι άριστες διμερείς σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας, καθώς και το κοινό όραμα για ειρήνη και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, επιβεβαιώθηκαν κατά τη συνάντηση της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας Ίβιτσα Ντάσιτς, στην πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο εξωτερικό, λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στη νέα σερβική κυβέρνηση.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τις άριστες διμερείς σχέσεις που αντανακλούν τα αισθήματα γνήσιας φιλίας των δύο λαών, με βάση τους ιστορικούς και πολιτιστικούς τους δεσμούς, καθώς και το κοινό όραμα για ειρήνη και ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Τόνισε, επίσης, ότι η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Σερβίας αποτελεί υπόδειγμα σχέσεων καλής γειτονίας και ότι η στενή, πολυεπίπεδη συνεργασία τους, εν μέσω των σημερινών προκλήσεων, είναι σημαντική για την περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία.

Τέλος, η κ. Σακελλαροπούλου επισήμανε την ανάγκη να διατηρηθεί η δυναμική της πορείας των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η Σερβία αποτελεί βασικό εταίρο της ευρωπαϊκής οικογένειας και την κάλεσε να εμβαθύνει την ήδη σημαντική πρόοδό της σε θεμελιώδεις τομείς του ευρωπαϊκού κεκτημένου και να ενισχύσει την ευθυγράμμισή της με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ.

Από την πλευρά του, ο κ. Ντάσιτς αναφέρθηκε στους ιστορικούς, εδώ και αιώνες, δεσμούς μεταξύ του σερβικού και του ελληνικού λαού, επισημαίνοντας ότι η στρατηγική σχέση των δύο κρατών είναι ισχυρή και βασίζεται στον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Μετέφερε δε πρόσκληση του Προέδρου Βούτσιτς προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Βελιγράδι.

Δένδιας: Δεν είναι η Ελλάδα αυτή που επιθυμεί ή καλλιεργεί την ένταση και την κλιμάκωση

Το μήνυμα πως η Ελλάδα τάσσεται πάντα, για λόγους αρχής, υπέρ ενός εποικοδομητικού διαλόγου με την Τουρκία, πάντοτε όμως στη βάση του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, με μία βασική αρχή, τον σεβασμό στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών, εξέπεμψε εκ νέου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Σέρβο ομόλογό του Ιβιτσα Ντάσιτς, μετά το πέρας της συνάντησής τους. «Και ξέρω ότι αυτές τις αρχές τις ασπάζεται και η Σερβία» επισήμανε ο Νίκος Δένδιας και ευχαρίστησε τον υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας «για την πολύ καθαρή γλώσσα» που χρησιμοποίησε στη σημερινή του συνέντευξη στην Καθημερινή και στη σθεναρή στήριξη για την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας και της Κύπρου, στη θάλασσα, στον αέρα, στο έδαφος. Επίσης, υπογράμμισε πως η δήλωση αυτή αποκτά μεγάλη σημασία και ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί προέρχεται από τον υπουργό Εξωτερικών μιας χώρας που έχει υπογράψει τη Συνθήκη της Λωζάννης, τη Συνθήκη του Μοντρέ και τη Συνθήκη των Παρισίων.

Ειδικότερα, κατά τη συνάντηση ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας για τις συνεχείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα από την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι η Ελλάδα αυτή που επιθυμεί ή καλλιεργεί την ένταση και την κλιμάκωση. Μάλιστα, ειδική αναφορά έκανε ο υπουργός Εξωτερικών στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, όπως αποσταθεροποίηση, αναθεωρητικά αφηγήματα. «Αναθεωρητικές δυνάμεις υπάρχουν και δραστηριοποιούνται και στα Βαλκάνια, τη στιγμή μάλιστα που η προσοχή της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένη στην Ουκρανία. Υπάρχουν πολλές δυνάμεις οι οποίες θα ήθελαν η Σερβία να μην αποτελέσει τμήμα της ευρωπαϊκής οικογένειας, να μην γίνει μέλος της ΕΕ» υπογράμμισε.

Υποδέχτηκα σήμερα @GreeceMFA τον Σέρβο ομόλογό μου I.Dacic. Στην ατζέντα: η περαιτέρω ανάπτυξη διμερών σχέσεων και συνεργασίας, η ???? προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και το περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή, η κατάσταση σε Ουκρανία και Ανατολική Μεσόγειο. pic.twitter.com/MyPtunKxPN — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 8, 2022

Υπό το πρίσμα αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών διαμήνυσε ότι η Ελλάδα στηρίζει σθεναρά και θα βοηθήσει τη Σερβία στην ευρωπαϊκή της πορεία, καθώς και ότι είναι έτοιμη να παράσχει κάθε τεχνική βοήθεια. Επισήμανε πως η Σερβία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κράτος στα Βαλκάνια για να μείνει έξω από την κοινή ευρωπαϊκή οικογένεια.

Ο Νίκος Δένδιας συνεχάρη τον Ιβιτσα Ντάσιτς για την πρόσφατη ανάληψη των καθηκόντων του υπουργού Εξωτερικών της Σερβίας και στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι επέλεξε την Αθήνα ως πρώτη πρωτεύουσα που επισκέπτεται. «Η σημερινή σου κίνηση έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα» επισήμανε χαρακτηριστικά.

Εστιάζοντας στις διμερείς σχέσεις, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις σχέσεις της με τη Σερβία και τόνισε πως οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών είναι εξαιρετικά ισχυροί.

Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση, είπε πως συζήτησαν τις προοπτικές ανάπτυξης των διμερών σχέσεων στην οικονομία, στην ενέργεια, στον πολιτισμό, την άμυνα, την προσεχή σύγκληση του Τέταρτου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας και την «πολύ σημαντική ελληνική οικονομική παρουσία στη Σερβία», έχοντας δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε τη βούληση της Ελλάδας να αναπτύξει την επενδυτική της παρουσία στη Σερβία.

Επίσης, συζήτησαν για την ενεργειακή ασφάλεια και ιδίως για την ανάγκη δημιουργίας πηγών εφοδιασμού της Σερβίας με ενέργεια. Επιπροσθέτως, ο Νίκος Δένδιας παρατήρησε πως υπάρχει πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για τη δημιουργία των αξόνων επικοινωνίας, σιδηροδρομικών και οδικών, μεταξύ της ΕΕ και της Σερβίας, που να καταλήγουν στην Ελλάδα.

Μάλιστα, δήλωσε ότι πολύ σύντομα θα επισκεφτεί τη Σερβία για ακόμη μια φορά για να επιβεβαιώσει ότι οι διμερείς δεσμοί χάνονται στο βάθος της ιστορίας. «Πολεμήσαμε μαζί υπό δυσχερέστατες συνθήκες σε δύο βαλκανικούς πολέμους και σε δύο παγκόσμιους πολέμους» σημείωσε.

Αναφορικά με τον Διάλογο Βελιγραδίου - Πρίστινας, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως η Ελλάδα υποστηρίζει την επίτευξη μιας πολιτικής συμβιβαστικής λύσης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επιπλέον, σημείωσε ότι για την επίτευξη προόδου οποιαδήποτε μονομερής απόφαση πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός του συμφωνημένου πλαισίου του Διαλόγου και κινήσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την πολύ εύθραυστη ισορροπία που έχει επιτευχθεί, θα πρέπει να αποφευχθούν.

