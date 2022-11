Οικονομία

“Ανακυκλώνω - Αλλάζω συσκευή”: Νέοι δικαιούχοι παίρνουν voucher

Δεκάδες χιλιάδες νέοι δικαιούχοι στο Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή». Πώς θα ενημερωθούν.

Την ένταξη επιπλέον 61.429 ωφελούμενων στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή», από την υπάρχουσα λίστα των επιλαχόντων ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Οι πόροι για τους επιπλέον δικαιούχους προέρχονται από τον αρχικό προϋπολογισμό του Προγράμματος, ύψους 150 εκατ. ευρώ, και απελευθερώνονται σταδιακά.

Οι νέοι ωφελούμενοι ειδοποιούνται με προσωπικό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε:

«Συνεπείς στη δέσμευση μας, έχουμε καταφέρει να εντάξουμε συνολικά, μέχρι σήμερα, στο Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή» πάνω από 230 χιλιάδες ωφελούμενους. Ένας μεγάλος αριθμός καταναλωτών έχει τη δυνατότητα να ανακυκλώσει τις παλιές ενεργοβόρες συσκευές, μειώνοντας αποτελεσματικά το ενεργειακό τους κόστος. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η ένταξη ακόμα 140.000 δικαιούχων στο Πρόγραμμα, όπως έχει ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης».

