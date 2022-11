Κοινωνία

Χαλκιδική - Βιασμός: 22χρονη περιγράφει στον ΑΝΤ1 τον “εφιάλτη” που βίωσε (βίντεο)

Ήταν μόνη και αβοήθητη σε παραλία τ όταν την πλησίασε ένας άνδρας και τη βίασε. Η 22χρονη ζει ακόμη με το φόβο, καθώς ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.



Πέντε μήνες μετά τον βιασμό της, μία 22χρονη σπάει τη σιωπή και μιλάει για τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια 47χρονου, ο οποίος αν και έχει ταυτοποιηθεί δεν έχει ακόμη συλληφθεί.

Ήταν μόνη και αβοήθητη σε παραλία της Χαλκιδικής όταν την πλησίασε 47χρονος άνδρας και τη βίασε τον περασμένο Μάιο. Η 22χρονη γυναίκα ζει ακόμη με το φόβο, καθώς ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.



«Θέλω να είναι στη φυλακή πίσω από μπάρες Δεν ξέρω αν γίνεται να είναι πίσω από διπλές μπάρες και να σιγουρευτούμε όλοι ότι είναι εκεί αλλά και για όλους τους άλλους δράστες γιατί τόσα περιστατικά γίνονται και μόνο για 2-3 έχουμε κάποιο αίσιο τέλος», λέει στον ΑΝΤ1 η 22χρονη κοπέλα.



Προσπαθεί να σβήσει από τηn μνήμη της τις στιγμές τρόμου που έζησε, ο εφιάλτης όμως επιστρέφει.



«Προσπαθώ να μην θυμάμαι πολλά ήτανε κάπως σαν ταινία τρόμου να το πω ήταν όλα πολύ ωραία χαλαρά γιατί είχα βγει βόλτα μόνη μου για να ηρεμήσω να χαλαρώσω να κάνω ένα μπάνιο αλλά ήμουν μόνη μου εκεί ήταν ερημική παραλία ξαφνικά πίσω μου εμφανίστηκε αυτός. .... Άρχισα να φωνάζω είπα μη με πλησιάζετε αυτός προφανώς δεν το σεβάστηκε άρχισε να γίνεται πιο επιθετικός .... Σκεφτόμουνα σενάρια όσο μπορούσα γρήγορα στο μυαλό μου να μπω να κολυμπήσω στη θάλασσα άμα με πνίξει να πάρω μία πέτρα, όχι να τον χτυπήσω αλλά την πετάξω μακριά να δει ότι δεν φοβάμαι αλλά αν μετά με σκοτώσει και μετά σκέφτηκα απλά να τρέξω κατευθείαν, αλλά αυτό δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει γιατί ήταν ακριβώς από μπροστά μου και εγώ από πίσω είχα θάλασσα... Δεν νομίζω ότι έχω ακόμη τα κατάλληλα εργαλεία για να το διαχειρίζομαι αλλά λίγο να το ξεχνάω, λίγο να κάνω άλλα πράγματα ναι, αλλά έχω φόβο», περιγράφει η 22χρονη.



Για την υπόθεση αρχικά είχε συλληφθεί ένας κατάδικος από τις αγροτικές φυλακές της Κασσάνδρας στη συνέχεια όμως διαπιστώθηκε πως δράστης ήταν ένας 47χρονος βοσκός από την περιοχή, ο οποίος κατάφερε τελικά να διαφύγει στην Αλβανία και έκτοτε τα ίχνη του έχουν χαθεί.

«Δυστυχώς είμαστε πάλι στο σημείο μηδέν, είμαστε στο σημείο που βρέθηκε ο δράστης ταυτοποιήθηκε από το DNA έγινε μία κινητοποίηση και μία προσπάθεια για να βρεθεί και να συλληφθεί το αποτέλεσμα δυστυχώς ήταν μηδέν» λέει στον ΑΝΤ1 η δικηγόρος της 22χρονης Ανθούλα Ανάσογλου.

Όσο ο δράστης παραμένει ασύλληπτος η 22χρονη όπως λέει θα ζει με το φόβο.

