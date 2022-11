Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: απαγόρευση μετακίνησης οπαδών σε Λιβαδειά και Αγρίνιο

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ για τα παιχνίδια Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός-Ολυμπιακός

Απαγόρευση μετακίνηση οπαδών για τους εκτός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού στην Λιβαδειά και του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ την Τρίτη, υπογραμμίζοντας ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις γίνονται για λόγους «διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».

Σημειώνεται ότι ο Λεβαδειακός έχει ανακοινώσει τη διάθεση των εισιτηρίων για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, ενώ από την άλλη πλευρά η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια για τους φιλάθλους της ενόψει του αγώνα με τον Παναιτωλικό.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για το Λεβαδειακός - Ολυμπιακός



«Με Απόφαση, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Επιπλέον, αποσκοπώντας στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, στη διευκόλυνση άφιξης και αναχώρησης των θεατών, καθώς και στην αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας τους, παρακαλούνται να μην προσέρχονται στο γήπεδο φίλαθλοι που δεν διαθέτουν εισιτήριο, καθώς την ημέρα του αγώνα τα εκδοτήρια εισιτηρίων θα παραμείνουν κλειστά.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, απαγορεύεται:

Η κατοχή εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών, χυμών και άλλων ροφημάτων σε γυάλινες, μεταλλικές κ.λπ. συσκευασίες, πλην πλαστικών και χάρτινων. Η κατοχή και ανάρτηση πανό ή πλακάτ με προκλητικό ή υβριστικό περιεχόμενο.

Σημειώνεται ότι, περιμετρικά της αθλητικής εγκατάστασης θα έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις, που θα πραγματοποιούν αυστηρούς προελέγχους, ενώ παρακαλούνται οι θεατές να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο και να είναι εφοδιασμένοι με εισιτήριο και έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο - πρωτότυπα) για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων ελέγχων, ώστε να αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία τους.

Η ανακοίνωση για τον αγώνα Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός

Ενόψει του ποδοσφαιρικού αγώνα, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 στο γήπεδο του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, μεταξύ των ομάδων «ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ», από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Με Απόφαση, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Σε κάθε περίπτωση, αποσκοπώντας στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, στη διευκόλυνση άφιξης και αναχώρησης των θεατών, καθώς και στην αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας τους, παρακαλούνται να μην προσέρχονται στο γήπεδο φίλαθλοι που δεν διαθέτουν εισιτήριο.

Σημειώνεται ότι, περιμετρικά της αθλητικής εγκατάστασης θα έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις, που θα πραγματοποιούν αυστηρούς προελέγχους, ενώ παρακαλούνται οι θεατές να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο και να είναι εφοδιασμένοι με εισιτήριο και έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο - πρωτότυπα) για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων ελέγχων, ώστε να αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία τους.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας ότι για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο δεν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια. Κρίθηκε σκόπιμο για λόγους ασφαλείας, μια και η κερκίδα των φιλοξενούμενων είναι πολύ μικρή, να προφυλαχθεί η ομάδα.

Κατανοούμε απόλυτα τη «δίψα» του κόσμου μας να παραστεί στο πλευρό του Παναθηναϊκού σε ακόμα ένα παιχνίδι, όμως υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες καλούμε τους φιλάθλους μας να μην έρθουν στο γήπεδο του Παναιτωλικού.

Δίνουμε ραντεβού όλοι την Κυριακή στην έδρα μας, στο «Απόστολος Νικολαΐδης», για το τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου με αντίπαλο τον Ατρόμητο.





