Κινεζικός πύραυλος: Ποια ελληνική πόλη ήταν στη ζώνη συντριβής του; (ντοκουμέντο)

"Κρυφή" επιφυλακή σε νοσοκομεία της Ελλάδας για τον κινεζικό διαστημικό πύραυλο που συνετρίβη στην Γη.

Με ανακούφιση υποδέχθηκε η υφήλιος την είδηση πως τα συντρίμμια κινεζικού πυραύλου που την Παρασκευή βρισκόταν σ’ ανεξέλεγκτη πτώση προς τη Γη, κατέπεσαν στον βόρειο Ειρηνικό. Η είσοδος του διαστημικού «σκουπιδιού» βάρους 23 τόνων και ύψους δεκαώροφου κτιρίου, είχε σημάνει συναγερμό σε όλο τον πλανήτη και ειδικότερα στην Ευρώπη, με την Ελλάδα, σύμφωνα με την αρμόδια διαστημική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, να συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που βρισκόταν στην τροχιά πτώσης του!

Στη ζώνη κινδύνου συντριβής ήταν οι περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, του Ιονίου και της βόρειας Πελοποννήσου. Κι όμως, δεν πρόκειται για σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αφού αδιάψευστος μάρτυρας της «διαστημικής απειλής», είναι το έγγραφο – ντοκουμέντο που δημοσιεύει η εφημερίδα «Πελοπόννησος», μέσω του οποίου ζητείται να τεθούν σε επιφυλακή τα νοσοκομεία που ανήκουν στη δικαιοδοσία της 6ης ΥΠΕ μεταξύ των οποίων των Πατρών και των Ιωαννίνων και το ΕΚΑΒ.

Με την επισήμανση «άμεσο», το έγγραφο του υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με ημερομηνία 4/11/2002 με εντολή του γ. γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, απεστάλη την Παρασκευή προς όλους του εμπλεκόμενους φορείς μεταξύ των οποίων και η αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. «Λόγω της μικρής πιθανότητας πτώσης τμημάτων διαστημικού πυραύλου, σας γνωρίζουμε ότι κινεζικός διαστημικός πύραυλος αναμένεται να εισέλθει ανεξέλεγκτα στην ατμόσφαιρα της γης τις επόμενες ώρες και θραύσματά του ενδέχεται να καταπέσουν στις περιοχές της Β. Πελοποννήσου, του Ιονίου και της Δυτικής Ελλάδας, τα Κέντρα των επιχειρήσεων των φορέων θα πρέπει άμεσα να ενημερώσουν το ΕΣΚΕΔΙΚ προκειμένου να λάβουν περαιτέρω οδηγίες» ανέφερε το περιεχόμενο, που συνοδευόταν από χάρτη πρόβλεψης πτώσης.

Σε επικοινωνία που είχε η «Π» με τον διοικητή της 6ης ΥΠΕ, Γιάννη Καρβέλη, ανέφερε λακωνικά πως εκείνο που συστήθηκε ήταν η επισταμένη προσοχή και η ετοιμότητα για την ύπαρξη θραυσμάτων στις περιοχές που σύμφωνα με τους υπολογισμούς, επρόκειτο να πέσουν τμήματα του διαστημικού πυραύλου.

Τα εν λόγω συντρίμμια άνηκαν στον κινέζικο πύραυλο «Long March 5B», ο οποίος έφτασε σε τροχιά γύρω από τη Γη τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου μετά την τρίτη και τελευταία εκτόξευση μονάδας για τον κινεζικό διαστημικό σταθμό Tiangong. Οπως είχε συμβεί και με τις προηγούμενες εκτοξεύσεις του ίδιου πυραύλου βαρέος φορτίου, η διαστημική υπηρεσία της Κίνας δεν πραγματοποίησε ελεγχόμενη πτώση του τμήματος που απέμεινε από τον πύραυλο, αφότου αποδέσμευσε το φορτίο του. Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές της Ισπανίας έκλεισαν για περίπου μια ώρα τον εναέριο χώρο πάνω από την Καταλονία και άλλες τρεις περιοχές το πρωί της Παρασκευής.

Πηγή: pelop.gr

