“Παγιδευμένοι”: αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Τρίτης (βίντεο)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην δραματική σειράς του ΑΝΤ1, "Παγιδευμένοι". Δείτε sneak preview του αποψινού επεισοδίου.

Μία δολοφονία ενώνει τον δρόμο δύο ανθρώπων, εγκλωβίζοντάς τους σε έναν κυκεώνα συνταρακτικών αποκαλύψεων.





Παγιδευμένοι στη δίνη καταλυτικών για τη ζωή τους γεγονότων, αναζητούν την αλήθεια και τη λύτρωση…





Δυνατή πλοκή, συγκλονιστικές εξελίξεις, μεγάλες ανατροπές.





Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη, στις 22:00 στον ΑΝΤ1, με επεισόδια που θα καθηλώσουν…





Τρίτη 8 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 21





«Η αλήθεια, όπως και το φως, τυφλώνει» (Αλμπέρ Καμύ)

Η Άννα και ο Δημήτρης αναγκάζονται να συνεργαστούν για μία νέα υπόθεση. Οι πλευρές τους αντικρουόμενες. Πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή τη νέα κατάσταση οι δυο τους; Το μυστικό του Σταύρου – που έχει να κάνει με το πού βρισκόταν το βράδυ του φόνου της Μυρτώς - αποκαλύπτεται. Τι έκρυβε τόσο καιρό; Πώς θα αντιδράσει η Άννα όταν το μάθει; Η αστυνομία βρίσκει εγκαταλελειμμένο ένα αυτοκίνητο και μέσα σε αυτό το πορτοφόλι του Κοσμά. Όταν η οικογένεια ενημερώνεται για το γεγονός, σημαίνει συναγερμός. Τι δουλειά έχει το πορτοφόλι του Κοσμά σε ένα άσχετο αυτοκίνητο, ενώ εκείνος υποτίθεται ότι έχει μπαρκάρει; Ο Σπύρος μαθαίνει για τον γάμο της Άννας και του Δημήτρη. Πώς θα αντιδράσει; Το σχέδιο του Άγγελου αρχίζει να μπαίνει σε εφαρμογή, με τη βοήθεια της Κλειώς, και τους τρομοκρατεί όλους! Έναν! Έναν! Ποια είναι τα μυστικά που φοβούνται όλοι μην αποκαλυφθούν; Ακολουθεί sneak preview του αποψινού επεισοδίου: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη). Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης. Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS #Pagidevmenoi

